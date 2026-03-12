KÜLTÜR VE SANAT:
“Sanatın Diliyle Değerlerimiz” Sergisi Gebze’de Açıldı

Gebze Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve kursiyerlerinin eserlerinden oluşan “Sanatın Diliyle Değerlerimiz” temalı serginin açılış programı, Gebze Center fuaye alanında gerçekleştirildi.

12 Mart 2026 Perşembe 17:43

 Programa Mehmet Ali Özyiğit, Zeynep Yıldırım, Galip Üst, Şenol Pekgöz, İlhan Kadıoğlu, Tevhide Buğan, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Fuat Binici, sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi vererek emeği geçen öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sergi, Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı faaliyetleri kapsamında hazırlanırken; değerlerin sanat yoluyla ifade edildiği ebru, hat, tezhip, rölyef, katı ve filografi gibi geleneksel Türk sanatlarından oluşan eserleri içeriyor.

Açılışta konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, sergide emeği bulunan öğretmen ve kursiyerleri tebrik etti. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan sergi gün boyu ziyaretçilere açık olacak.

