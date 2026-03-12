“Sanatın Diliyle Değerlerimiz” Sergisi Gebze’de Açıldı

Açılış konuşmasını yapan Fuat Binici, sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi vererek emeği geçen öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.
Sergi, Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı faaliyetleri kapsamında hazırlanırken; değerlerin sanat yoluyla ifade edildiği ebru, hat, tezhip, rölyef, katı ve filografi gibi geleneksel Türk sanatlarından oluşan eserleri içeriyor.
Açılışta konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, sergide emeği bulunan öğretmen ve kursiyerleri tebrik etti. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan sergi gün boyu ziyaretçilere açık olacak.