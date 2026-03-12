12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na Katıldı

Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na iştirak etti.

Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra

Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Baro Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar, Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.



12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hümeyra Yılmaz, günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.



12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma programında, Millî Eğitim Bakanlığı tensipleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde “Korkma! Gençliğin Ruhu Burada” temasıyla tüm resmi / özel orta öğretim kurumları öğrencilerinin katıldığı ilimizde düzenlenen kompozisyon, resim, mektup yazma, fotoğraf, beste, afiş düzenleme ve İstiklâl Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğretmen ve öğrencilerimize, Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.



Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan “İstiklal Yolunda Bir Nefer: Mehmet Akif” adlı gösteri sergilendi.



12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.



