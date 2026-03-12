165 şoföre 487 bin TL ceza

Toplu ulaşımda güvenli ve konforlu hizmet için denetimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kuralları ihlal eden sürücülere yönelik yaptırımlarını kararlılıkla uyguluyor. Bu kapsamda son denetimlerde 165 şoföre toplam 487 bin 245 TL idari para cezası verildi.

174 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında toplam 174 gündem maddesi ele alındı. Toplantıda iki ayrı kiralama ihalesi yapılırken, toplu taşımada kuralları ihlal eden özel halk otobüsü şoförlerine verilen cezalar da onaylandı. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek gerekli kararlar alındı.

İKİ TAKSİ DURAĞI İHALEYE ÇIKTI

Dilovası Çerkeşli Mahallesi Gümüşpala Caddesi No:3’te bulunan OSB Taksi Durağı’ndaki 5 araçlık ticari taksi durak yeri, 10 yıllığına açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. Tek isteklinin katıldığı ihaleye durak yeri için

1 milyon 255 bin 100 TL teklif verildi. Başiskele Yaylacık Mahallesi Belediye Sokak No:74’te bulunan Yüksekokul Taksi Durağı’ndaki 3 araçlık ticari taksi durak yeri de yine 10 yıllığına açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. Bu ihaleye de tek istekli katıldı ve 753 bin 500 TL teklif sunuldu.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan kontrollerde tespit edilen ihlaller encümen toplantısında değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 165 şoföre toplam 487 bin 245 TL idari para cezası verildi.

4 ŞOFÖRÜN ARACI BAĞLANDI

Yapılan denetimler ve vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda durak harici yolcu alan, durakta gereksiz bekleyen ve durakta durmayan 3 özel halk otobüsü şoförünün araçları 3 gün süreyle bağlandı. Ayrıca toplu taşımada bir yolcuya fiziki müdahalede bulunan bir otobüs şoförünün aracı ise 5 gün süreyle bağlandı.