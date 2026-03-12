GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

165 şoföre 487 bin TL ceza

Toplu ulaşımda güvenli ve konforlu hizmet için denetimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kuralları ihlal eden sürücülere yönelik yaptırımlarını kararlılıkla uyguluyor. Bu kapsamda son denetimlerde 165 şoföre toplam 487 bin 245 TL idari para cezası verildi.

165 şoföre 487 bin TL ceza

12 Mart 2026 Perşembe 17:20

 174 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında toplam 174 gündem maddesi ele alındı. Toplantıda iki ayrı kiralama ihalesi yapılırken, toplu taşımada kuralları ihlal eden özel halk otobüsü şoförlerine verilen cezalar da onaylandı. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek gerekli kararlar alındı.

 

İKİ TAKSİ DURAĞI İHALEYE ÇIKTI

Dilovası Çerkeşli Mahallesi Gümüşpala Caddesi No:3’te bulunan OSB Taksi Durağı’ndaki 5 araçlık ticari taksi durak yeri, 10 yıllığına açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. Tek isteklinin katıldığı ihaleye durak yeri için

1 milyon 255 bin 100 TL teklif verildi. Başiskele Yaylacık Mahallesi Belediye Sokak No:74’te bulunan Yüksekokul Taksi Durağı’ndaki 3 araçlık ticari taksi durak yeri de yine 10 yıllığına açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. Bu ihaleye de tek istekli katıldı ve 753 bin 500 TL teklif sunuldu.

 

DENETİMLER SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan kontrollerde tespit edilen ihlaller encümen toplantısında değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 165 şoföre toplam 487 bin 245 TL idari para cezası verildi.

 

4 ŞOFÖRÜN ARACI BAĞLANDI

Yapılan denetimler ve vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda durak harici yolcu alan, durakta gereksiz bekleyen ve durakta durmayan 3 özel halk otobüsü şoförünün araçları 3 gün süreyle bağlandı. Ayrıca toplu taşımada bir yolcuya fiziki müdahalede bulunan bir otobüs şoförünün aracı ise 5 gün süreyle bağlandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na Katıldı 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet...
Büyükakın, TÜGVA iftarında gençlerle bir araya geldi Büyükakın, TÜGVA iftarında gençlerle bir araya...
GEBZE’DE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR GEBZE’DE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM...
Kroman Çelik İlkokulu 4/F Sınıfı İftar Programında Buluştu Kroman Çelik İlkokulu 4/F Sınıfı İftar Programında...
Abdurrahman Aslantaş’tan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 105. Yılı Mesajı Abdurrahman Aslantaş’tan İstiklal Marşı’nın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluşuyor
Darıca Belediyesi’nin Ramazan ayına özel düzenlediği “Gönüllere Hitap Eden Bir Maneviyat Akşamı”...

Haberi Oku