YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deprem Haftası’nda farkındalık semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında hatırlanan Deprem Haftası kapsamında gençlere yönelik bilinçlendirme semineri düzenledi. Öğrencilere bilimsel veriler ışığında deprem gerçeği anlatılırken, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Deprem Haftası'nda farkındalık semineri

07 Mart 2026 Cumartesi 14:15

 GENÇLERE DEPREM BİLİNCİ AŞILANDI

Toplumsal bilinç ve güvenli şehir anlayışını yerel yönetim vizyonunun merkezine alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca fiziki yatırımlarla değil, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da kenti geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez Belediyesi iş birliğiyle Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde deprem farkındalık semineri gerçekleştirildi. Afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen seminerde, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğine dikkat çekilerek, olası afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

 


BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA DEPREM GERÇEĞİ

Kocaeli Üniversitesi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik tarafından Türkiye’nin deprem kuşağındaki konumu, geçmişte yaşanan büyük depremler ve bilimsel veriler ışığında alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Afetlere hazırlıklı olmanın yalnızca kriz anında değil, kriz öncesinde yapılan bilinçli hazırlıklarla mümkün olduğu vurgulandı. Program kapsamında deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gereken doğru davranış biçimlerini içeren bilgilendirici video gösterimi yapıldı.

 

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Programda konuşan Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, okullarda afet bilincine yönelik eğitimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, öğrencilerin erken yaşta doğru bilgiyle buluşmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, afetlere hazırlığın şehir güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade ederek, bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini kaydetti. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, gençlere yönelik bu çalışmaların toplumsal dayanıklılığı güçlendirdiğini dile getirdi.

 


İNTERAKTİF KATILIMLA TAMAMLANDI

Seminerin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde öğrencilerin yönelttiği sorular akademisyenler tarafından detaylı şekilde yanıtlandı. Program, aktif katılımın sağlandığı verimli bir oturumla tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem haftası boyunca il genelinde seminerler, söyleşi, eğitim ve tatbikatlar düzenlemeye devam edecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi’den, gençlik iftarında gençlere müjde Başkan Çiftçi’den, gençlik iftarında gençlere...
Kocaeli Kent Konseyi’nden Siyaset Üstü Vefa Gecesi Kocaeli Kent Konseyi’nden Siyaset Üstü Vefa Gecesi
Altın Setlerle Özel Anlarınızı Taçlandırın: Regold Ayrıcalığı Altın Setlerle Özel Anlarınızı Taçlandırın:...
Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Geleneksel İftarında “Katma Değerli Üretim” Vurgusu Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD)...
Matematik ve Satranç Turnuvalarında Birincilik Elde Eden Hasan Kemal'den Vali İlhami Aktaş'a Ziyaret Matematik ve Satranç Turnuvalarında Birincilik Elde...
Helal Otel ve Muhafazakâr Tatil Rehberi Helal Otel ve Muhafazakâr Tatil Rehberi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Çiftçi’den, gençlik iftarında gençlere...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün ilçedeki gençlerle iftarda bir araya geldi. Burada...

Haberi Oku