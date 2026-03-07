GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Duygu sömürüsüne izin vermeyin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar edenlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların dilencilere itibar etmemesini ve yardımlarını ilgili kurumlar aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalarını istedi.

Duygu sömürüsüne izin vermeyin

07 Mart 2026 Cumartesi 14:49

 DENETİMLER KENT GENELİNDE SIKLAŞTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; cami önleri, meydanlar, ana arterler ve AVM çevrelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde duygu sömürüsü yaparak para talep eden kişiler hakkında yasal işlem uygulandı. Ekipler, özellikle Ramazan ayında artış gösteren bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

 


DUYGU SÖMÜRÜSÜNE GEÇİT YOK

Büyükşehir Zabıtası, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların iyi niyetinin suistimal edilmemesi adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yetkililer, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların 153 Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

 

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİ MAĞDUR EDİLMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek para talep eden kişilere kesinlikle para verilmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, gerçek ihtiyaç sahiplerinin belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda profesyonel ekiplerce tespit edildiği, ayni ve nakdi yardımların kayıtlı sistem üzerinden düzenli olarak ulaştırıldığı belirtildi. Vatandaşların sokakta para vermek yerine resmi yardım kanallarını tercih etmeleri istendi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Güçlü Büyükşehir’e 3 bin 167 kadın imzası Güçlü Büyükşehir’e 3 bin 167 kadın imzası
İzmit’in kalbi Büyükşehir Ramazan Çadırı’nda atıyor İzmit’in kalbi Büyükşehir Ramazan Çadırı’nda...
“Kadın; toplumun direnci, geleceğidir” “Kadın; toplumun direnci, geleceğidir”
Vali İlhami Aktaş'tan, İzmit’te Hane Ziyaretleri Vali İlhami Aktaş'tan, İzmit’te Hane Ziyaretleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
100 Kadın Sigorta Profesyoneli KASIDER Yıl Dönümünde Bir Araya Geldi 100 Kadın Sigorta Profesyoneli KASIDER Yıl Dönümünde...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Güçlü Büyükşehir’e 3 bin 167 kadın imzası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 3 bin 167 kadın personel, şehrin ofislerinden sokaklarına,...

Haberi Oku