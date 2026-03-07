GÜNDEM:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde ilan edilmiş olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; dünyada ve ülkemizde kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam isteklerini dile getirdikleri birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.

07 Mart 2026 Cumartesi 14:29

 Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel ögesidir. Bu manada Türk kadını; toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendirerek aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur.

​Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı devletimiz tarafından hayata geçirilen önleyici tedbirler ve pek çok düzenlemenin yanı sıra hayatın her alanında kadınlarımıza hak ettiği değerin verilmesi yönünde yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.

​Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ve gazi eşleri ile annelerimiz olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde sevgi ve şefkat kucağı olan, asil duyguların sahibi ve fazilet timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım.

