8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı devletimiz tarafından hayata geçirilen önleyici tedbirler ve pek çok düzenlemenin yanı sıra hayatın her alanında kadınlarımıza hak ettiği değerin verilmesi yönünde yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ve gazi eşleri ile annelerimiz olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde sevgi ve şefkat kucağı olan, asil duyguların sahibi ve fazilet timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım.