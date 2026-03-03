Gençler, “Mukaddes Emanetlere” sahip çıkıyor

Kocaeli’de Ramazan’ın manevi iklimi Büyükşehir Belediyesi tarafından kente getirilen “Mukaddes Emanetler” ve “Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eser” sergisi ile zenginleşti. Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılan sergide yer alan emanetlere özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

İLAHİ HUZURUN MUTLULUĞU YAŞANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli’ye getirilen “Mukaddes Emanetler” ile “Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eser” sergisi gençlerin ilgisiyle dolup taşıyor. İçinde muazzez peygamber Hz. Muhammed’e (S.A.V) ait iki adet sakal-ı şerif, Kâbe örtüsü ve toprağının yer aldığı sergi, gönüllerde ilahi huzurun mutluluğunu yaşatıyor. Sergide ayrıca farklı koleksiyonlardan seçilen ve içinde Şehzade Mehmed’in tilavet ettiği el yazması Kur’an-ı Kerim’in yer aldığı 33 adet yazma eser bulunuyor.

GENÇLER EMANETLERE SAHİP ÇIKIYOR

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde açılan sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yetişkinlerin yanı sıra gençlerin de vakit ayırarak gezdiği sergi, özellikle genç kuşakların kültürel ve manevi mirasa olan duyarlılığını ortaya koyuyor. Binlerce yıllık geçmişiyle manevi hayatın önemli bir parçası olan kutsal emanetler, gençlerin sahiplenmesiyle gelecek nesillere aktarılma noktasında güçlü bir umut veriyor.

REHBERİ DİKKATLİ DİNLİYOR VE NOT ALIYORLAR

Ramazan boyunca açık kalacak sergiye özellikle lise öğrencileri geliyor. Öğrenciler buradaki rehber tarafından sergide yer alan mukaddes emanetler ve yazma eserlerle ilgili bilgilendiriliyor. Rehberin verdiği bilgileri dikkatle dinleyen liseliler, not tutarak kayıt altına alıyor. Sergiye gösterilen ilgi, tarihi ve kültürel değerlerin toplumun her kesiminde karşılık bulduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

SERGİDEKİ MUKADDES EMANETLER

Sergideki Mukaddes Emanetler içinde iki adet sakal-ı şerifin yanı sıra Kâbe toprağı, Destimâl-i Şerif (Yazılı Yemeni), sanduka örtüsü, karanfil muhafazalı pişmiş toprakta yapılmış zemzemlik yer alıyor.

33 ADET YAZMA ESER BULUNUYOR

Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eserler Sergisi’nde ise 33 adet eser yer alıyor. 16. yüzyılda Osmanlı hat ekolünün kurucusu hattat Şeyh Hamdullah’ın torunu Derviş Muhammed Bin Mustafa Dede hattıyla yazılmış Enam-ı Şerif ve Şehzade Mehmed’in tilavet ettiği el yazması Kur’an-ı Kerim de sergi bulunuyor.

EL YAZMASI NADİDE ESERLER

Ayrıca Pertevniyal Valide Sultan Koleksiyonu’nda ve emsalleri arasında sanatsal açıdan en seçkin nüshalardan biri olan Delailü-l-Hayrat ile Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Medresesi’ne vakfedilen fıkıh kitabı el-Hidaye, Aziz Mahmud Hüdai, Şeyh Galib, Kami ve Nabi gibi şairlerin Ramazaniyyeleri sergileniyor. Bununla beraber Hulusi Efendi, Mustafa Halim Efendi, Rakım Efendi, Hasan Rıza, Muhammet Nuri ve Mahmud Yazır gibi çok önemli hattatların kaleminden çıkan levhalar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.