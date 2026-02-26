ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 ilçenin atık bertarafı ihalesi tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, belediye atıklarının bertaraf edilmesine yönelik 10 yıllık hizmet alımı için ihaleye çıktı. İhaleye katılan istekli, 7.321.625 ton atığın bertarafı için 307.508.250,00 TL teklif sundu.

12 ilçenin atık bertarafı ihalesi tamam

26 Şubat 2026 Perşembe 10:35

 BARAÇLI BAŞKANLIK YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her hafta gerçekleştirdiği encümen toplantısında 109 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ulaşım Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesi, Kentsel Dönüşüm Dairesi, Emlak ve İstimlak Dairesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden gelen kararların görüşüldüğü toplantıya Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlık yaptı. 

 

12 İLÇENİN ATIĞI İÇİN İHALE YAPILDI

Hava, yeraltı suyu ve toprak kirliliğinin önlenmesi adına çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, encümen toplantısında 12 ilçenin atık bertarafı ihalesini gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca gündeme sunulan Kocaeli ili genelinde 7.321.625 ton belediye atığının 10 yıl süreyle bertarafı işi ihalesi kapalı teklif artırma usulü ile yapıldı. Belediye atıklarının bertarafı için ihaleye katılan istekli 307.508.250,00 TL teklif sundu.

 

100 ŞOFÖRE 295.300 TL CEZA

Encümende, toplu taşımada vatandaşın huzurunu bozacak davranışlarda bulunan şoförlere de ceza yağdı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nce encümene sunulan evraklarda 100 şoföre kesilen 295.300,00 TL idari para cezası onaylandı. Otobüs şoförlerinin sefer saatine uymadığı, rotasyona uygun çalışmadığı, güzergâhını tamamlamadığı, belde harici yolcu taşıdığı, sefer sırasında sigara içtiği, yolcuya kötü muamelede bulunduğu, duraklarda bekleyen yolcuyu almadığı ve tehlikeli araç kullandığı tespit edilirken, taksi şoförlerinin ise müşteriyi istediği yere götürmediği, taksimetreye uymadığı ve durak adını kullanarak şahsi reklam yaptığı belirlendi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık...
Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı
Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Gebze Belediyesi’nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi Gebze Belediyesi’nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
Kocaeli'de 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi....

Haberi Oku