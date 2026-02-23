ASAYİŞ:
Kombiden çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kombiden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:06

 Yangın, Sultan Orhan Mahallesi 1142. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında çıktı. Evdeki kombide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahipleri, elektriği keserek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik ve doğal gaz ekipleri de binada gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.  
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


