23 Nisan Coşkusu Gebze’de Sivil Toplumla Büyüdü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gebze’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen törenle coşkulu bir şekilde kutlandı. Öğrenci ve üyelerin yoğun ilgi gösterdiği program, anlamlı ve duygu yüklü anlara sahne oldu.

Tören kapsamında Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çydd Başkanı Nurcan Çınar da Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

Programda ayrıca ortaöğretim öğrencimizin kaleme aldığı, geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olaylara da değinen 23 Nisan temalı şiir okunarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Törenin ardından kutlamalar şube binasında devam ederken, günün ilerleyen saatlerinde etkinlikler Atatürkçü Düşünce Derneği’nde sürdü. Üye ve Kardelen öğrencilerin katıldığı ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi. Program kapsamında, Dernek Başkanı Sezer Nilgün Aydın tarafından manifesto okunarak Atatürk’ün ilke ve düşünceleri aktarıldı.

Etkinlikte çocuklar için hazırlanan 23 Nisan pastası kesildi, çeşitli ikramlar sunuldu. Çocuklar, farklı ve anlamlı bir bayram kutlaması yaşadıklarını ifade ederek mutluluklarını dile getirdi.

Gerçekleştirilen program, bayram coşkusunu pekiştirirken çocukların milli değerler konusunda bilinçlenmesine katkı sağladı.





