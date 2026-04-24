23 Nisan Coşkusu Gebze’de Sivil Toplumla Büyüdü

Törenin ardından kutlamalar şube binasında devam ederken, günün ilerleyen saatlerinde etkinlikler Atatürkçü Düşünce Derneği’nde sürdü. Üye ve Kardelen öğrencilerin katıldığı ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi. Program kapsamında, Dernek Başkanı Sezer Nilgün Aydın tarafından manifesto okunarak Atatürk’ün ilke ve düşünceleri aktarıldı.
Etkinlikte çocuklar için hazırlanan 23 Nisan pastası kesildi, çeşitli ikramlar sunuldu. Çocuklar, farklı ve anlamlı bir bayram kutlaması yaşadıklarını ifade ederek mutluluklarını dile getirdi.
Gerçekleştirilen program, bayram coşkusunu pekiştirirken çocukların milli değerler konusunda bilinçlenmesine katkı sağladı.