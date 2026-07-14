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Kocaeli’deki 72 sanıklı protesto davası ertelendi

Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 27 Ocak’ta görülmeye başlanan davada sanıklar, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyl

Kocaeli'deki 72 sanıklı protesto davası ertelendi

14 Temmuz 2026 Salı 09:35

Bugün görülmesi planlanan duruşma, mahkemedeki hakim değişikliği nedeniyle yapılamadı. Dava dosyası, yeni hakimin dosyayı inceleyebilmesi ve sürecin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Davanın önceki celselerinde savunma yapan bazı sanıklar, CHP’nin sosyal medyadaki çağrıları üzerine toplandıklarını, şiddete başvurmadıklarını ve anayasal haklarını kullandıklarını belirterek suçlamaları reddetmişti. Yargılanan diğer bazı sanıklar ise olay günü tesadüfen bölgeden geçtiklerini, kargaşanın ortasında kalarak yanlışlıkla gözaltına alındıklarını ve eylemlere dahil olmadıklarını savunarak, beraatlarını talep etmişti.

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