Gebze’de üstyapı çalışması uyarısı

ÜSTYAPI ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'nin ticaret faaliyetlerinin önemli akslarının başında gelen Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi ve 1201/4 Sokak üzerinde üstyapı imalat çalışması başlatılıyor.

Çalışma nedeni ile ilgili yollar araç trafiğine kapatılacak. Çalışma süresince sürücülerin ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önemle hatırlatılırken, olası yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına alternatif güzergâhların tercih edilmesini tavsiye ediliyor.

31 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Gebze'nin ihtiyacı olan ve bölgeye konfor katacak üstyapı imalat çalışmasının 13 Temmuz Pazartesi günü (bugün) saat 23.00 itibari ile başlatılarak 31 Ağustos Pazartesi günü saat 23.30’a kadar sürmesi planlanıyor.

Bu süre zarfında bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanacak.