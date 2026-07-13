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Camiden cemevine 32 milyon liralık destek

Manevi değerlere Kocaeli Büyükşehir imzası; Camiden cemevine 32 milyon liralık destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tahir Büyükakın’ın göreve geldiği gü

Camiden cemevine 32 milyon liralık destek

13 Temmuz 2026 Pazartesi 21:34

Büyükşehir, 2020-2026 yılları arasında camiler, Kur’an kursları ve cemevlerine 32 milyon liralık desteğiyle ibadethanelerin fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sundu.

MANEVİ İHTİYAÇLAR BÜYÜKŞEHİR’LE KARŞILANIYOR
Başkan Tahir Büyükakın döneminde kentin manevi değerlerini yaşatan kurumlara desteklerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve konforlu ortamlarda gerçekleştirebilmesi
için talepleri ihtiyaç önceliğine göre değerlendirdi. Bu doğrultuda camiler, Kur’an kursları ve cemevlerinin fiziki ihtiyaçları karşılanırken, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dış Hizmetler Şefliği koordinasyonunda 340 kuruma 32 milyon liralık ayni destek sağlandı.

KOCAELİ’NİN DÖRT BİR YANINA HİZMET
Desteklerin önemli bölümü Gebze, Gölcük, Kartepe, İzmit, Başiskele ve Çayırova ilçelerinde gerçekleştirilirken, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki ibadethanelere ulaşıldı. Böylelikle
Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneler arasında ayrım gözetmeden kentin farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verdi.

GENİŞ KAPSAMLI DESTEK
Malzeme dağılımında en büyük payı bilişim ekipmanları oluştururken, oyun grupları ve mobilya grupları da destek kalemleri arasında yer aldı. Bunun yanı sıra tatami minderler, cami halıları, mescit halıları, antibakteriyel
halılar ve ses sistemleri gibi birçok farklı malzeme, ihtiyaç sahibi kurumlara teslim edildi.

İBADETHANELERİN EĞİTİMİNE DE KATKI VERİLDİ
Destekler kapsamında 4-6 yaş Kur’an kursları, yetişkin Kur’an kursları, hafızlık Kur’an kursları, gençlik merkezleri, camiler ve cemevlerinin ihtiyaçları karşılandı. Böylelikle hem eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanların hem de ibadethanelerin daha işlevsel ve kullanışlı hale gelmesine katkı sağlandı. Özellikle çocuklar ve gençlerin eğitim aldığı kurs merkezlerine yönelik destekler, geleceğe yapılan yatırım olarak değerlendirildi.

DERİNCE’YE MODERN CEMEVİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda ibadethanelere 32 milyon liralık destek sağladı. Büyükşehir, son olarak Derince Sopalı Mahallesi’ne İmam Zeynel Abidin Cemevi’ni kazandırdı. Toplamda 57 milyon lirayı aşan
maliyetle inşa edilen cemevi, geçtiğimiz mayıs ayında Cem Vakfı’na devredilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek de yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımın Alevi-Bektaşi inanç dünyası açısından önemli bir kazanım
olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. 4 bin 45 metrekare alana sahip 5 katlı yapıda cem salonu, kütüphane, lokma odası ve konferans salonu gibi birçok bölüm bulunuyor.

BÜYÜKAKIN’IN ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tahir Büyükakın’ın ortaya koyduğu “insanı merkeze alan belediyecilik” anlayışı doğrultusunda şehrin manevi hayatına katkı sunan kurumları desteklemeyi sürdürüyor. İbadethanelerden
gelen bakım, onarım ve malzeme taleplerini ilgili kurumlar aracılığıyla değerlendiren Büyükşehir Belediyesi; cami, Kur’an kursu ve cemevlerinde bakım-onarım çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve çeşitli malzeme destekleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

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