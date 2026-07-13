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Kadın emeği “Ana Kafe’de” değer buluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi

Kadın emeği 'Ana Kafe'de” değer buluyor

13 Temmuz 2026 Pazartesi 10:19

İLK WORKSHOP BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Kadınların mutfak kültürü, el becerileri ve girişimcilik potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan Ana Kafe Gastronomi&Workshop Alanı, farklı atölye ve eğitim programlarıyla faaliyetlerine
başladı. Aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına ve yöresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak merkezde ilk workshop etkinliği yoğun ilgi gördü. Online kayıt sistemiyle düzenlenen etkinlikte kadınlar, doğal rafya kullanarak duvar
süsü tasarladı. Kendi tasarımlarını hazırlayan katılımcılar hem yeni bir ürün ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadı hem de keyifli ve verimli bir gün geçirdi.
KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI
İlk workshop etkinliğinde doğal rafyadan duvar süsü tasarlayan katılımcılar, hem yeni bir el becerisi kazanmanın hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Ana Kafe’nin sıcak atmosferini
ve modern yapısını çok beğendiklerini belirten kadınlar, etkinlik sayesinde keyifli ve verimli bir gün geçirdiklerini ifade etti.
“KIZIMLA BİRLİKTE İYİ Kİ GELMİŞİZ”
Workshop etkinliğine kızıyla birlikte katılan Nalan Kahraman, ilk kez böyle bir etkinime katıldığını belirterek şunları söyledi: “Bu etkinlik bana çok hoş geldi. Günün sadece iki saatini
ayırarak kızımla birlikte katıldım. Birlikte çok güzel vakit geçireceğimizi düşünmüştük, gerçekten de öyle oldu. İyi ki gelmişiz.”
“YENİ ARKADAŞLIKLAR EDİNDİM”
Katılımcılardan Leyla Demirci ise kendisi için ayırdığı iki saatin çok değerli olduğunu belirterek, workshop sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiğini söyledi. Kadınlara sunulan bu imkânlar
için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Demirci, bu tür etkinliklerin devam etmesini dile getirdi.
“BURASI BENİM İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI”
Etkinliğe katılan 68 yaşındaki Fatma Demir de Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen faaliyetlerin hayatına olumlu katkı sağladığını belirterek, “Burada olmak çok güzel. Kendimi
motive ediyorum. Spor faaliyetlerine de katılıyor, farklı etkinliklerde yer alıyorum. Bize bu imkânları sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Tüm kadınlara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum” dedi.

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