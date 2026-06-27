Kafkas Cephesinde Alucra

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nin en kritik savunma noktalarından biri olan Giresun'un Alucra ilçesindeki Gavur Dağları'nda belgesel çekimleri devam ediyor. Belgeselci İsmail Kahraman tarafından sürdürülen çalışmada, Osmanlı ordusunun Rus ilerleyişine karşı savunma yaptığı siperler, şehitlikler ve tarihî cephe hatları kayıt altına alınarak Alucra'nın savaş tarihindeki stratejik önemi gelecek nesillere aktarılacak.

GİRESUN – Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli mücadele alanlarından biri olan Kafkas Cephesi'nde, Giresun'un Alucra ilçesi ve özellikle Gavur Dağları, Osmanlı ordusunun Rus ilerleyişine karşı oluşturduğu kritik savunma hatlarından biri olarak tarihteki yerini koruyor. Bölgenin savaş yıllarına tanıklık eden tarihî mirası, belgeselci İsmail Kahraman tarafından sürdürülen belgesel çekimleriyle kayıt altına alınıyor.



1914 yılında Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle açılan Kafkas Cephesi'nde, Rus ordusunun Doğu Anadolu üzerinden ilerleyişini durdurmak amacıyla verilen mücadelede Sarıkamış Harekâtı'nın ardından Gümüşhane–Alucra–Refahiye hattı stratejik önem kazandı. Alucra Gavur Dağları ise sarp arazi yapısı sayesinde Osmanlı birliklerinin savunma yaptığı son önemli hatlardan biri olarak öne çıktı.

Bölgede kurulan siperler, mevziler ve geçici askerî yapılarla Rus ilerleyişi durdurulmaya çalışılırken, günümüzde de savaşın izlerini taşıyan siper kalıntıları, askerî yapılar ve şehit mezarlarının varlığını koruduğu ifade ediliyor. Cephede görev yapan 2. Kafkas Kolordusu'nun yanı sıra, Mareşal Fevzi Çakmak'ın da Alucra hattındaki savunma faaliyetlerinde önemli rol üstlendiği tarihî kaynaklarda yer alıyor.

Bu tarihî mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan belgeselci İsmail Kahraman, Alucra Gavur Dağları'nda belgesel çekimlerini sürdürüyor. Savaşın yaşandığı cephe hatları, siperler, şehitlik alanları ve bölgenin doğal yapısı, devam eden çekimlerle ayrıntılı şekilde kayıt altına alınıyor.



Hazırlıkları devam eden belgeselde, yalnızca askerî mücadele değil; bölgenin tarihî, kültürel ve insani yönü de ele alınacak. Birinci Dünya Savaşı'nın unutulmaya yüz tutmuş cephelerinden biri olan Alucra hattının tarihî önemi, uzman görüşleri, saha çekimleri ve arşiv çalışmalarıyla izleyiciye aktarılacak.

Yüzyılı aşkın süredir sessizliğini koruyan Gavur Dağları, bugün de savaşın izlerini taşımaya devam ederken, bölgede düzenlenen "Şehitlere Vefa" yürüyüşleriyle tarihî hafıza canlı tutuluyor. Devam eden belgesel çalışmasının da Alucra'nın Kafkas Cephesi'ndeki stratejik rolünü daha geniş kitlelere tanıtması ve bu önemli mirasın korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.



BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ ALUCRA – Kafkas Cephesi



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