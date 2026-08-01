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Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge Güreş Turnuvası’nda ikinci gün devam ediyor

Olimpiyat şampiyonları Hasan Gemici ile Gazanfer Bilge’nin adlarını yaşatmak amacıyla Kocaeli’de düzenlenen uluslararası güreş turnuvasında heyecan, ikinci gün

Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge Güreş Turnuvası'nda ikinci gün devam ediyor

01 Ağustos 2026 Cumartesi 19:24

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda sürüyor. Türk güreşinin unutulmaz olimpiyat şampiyonları Hasan Gemici ile Gazanfer Bilge’nin anısına gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde, serbest stilde 61, 74 ve 92 kilo, grekoromen stilde ise 60, 72 ve 87 kilo kategorilerinde eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştiriliyor. Sporcular, finale yükselerek madalyaya ulaşabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp karşılaşmaları izledi
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp de turnuvanın ikinci gününde salonda yer aldı. Akgül ve Kayaalp, müsabakaları tribünden takip etti. Turnuvada farklı sıkletlerde gerçekleştirilecek müsabakaların ardından düzenlenecek törende dereceye giren sporcuların ödülleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takdim edilecek.

"Turnuva şu anda dünyanın en iyi güreşçilerini ağırlıyor"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, turnuvanın Kocaeli’ye önemli bir uluslararası organizasyon kazandırdığını belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tam desteği ve federasyonumuzun organizasyonuyla Kocaeli’ye büyük bir uluslararası turnuva kazandırdık. Turnuva şu anda dünyanın en iyi güreşçilerini ağırlıyor. Aralarında olimpiyat şampiyonları ve önemli sporcular bulunuyor. Kocaeli’ye gelerek şehri görme ve tanıma fırsatı da buldular. Tahir Başkanımızın ‘Spor Kenti Kocaeli’ hedefi doğrultusunda güreşi de bu projeye dahil etmesi ve turnuvamızı geleneksel hale getirmek istemesi bizim için çok kıymetli. Geçen yıl düzenleyemediğimiz turnuvanın bu yıl ikincisini yapıyoruz. İnşallah üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisiyle devam ederek kalıcı bir organizasyon haline gelmesini istiyoruz" dedi.

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