Mutlu şehrin mutlu büyükleri Körfez Aqua’da

Gezi programı, üyelere hem farklı bir deneyim yaşattı hem de sosyal etkileşimi güçlendiren keyifli bir buluşma oldu.

MUTLU BİREYLER GÜÇLÜ TOPLUM

Her kesime dokunan projeleriyle gönüllere giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gözbebeğimiz yaşlılarımızı da unutmuyor. Onları sosyal yaşama katan, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunan projelerle büyüklerimizin hayatına değer katıyor. Hayata geçirilen sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle yalnızlık hissinin önüne geçilirken, yaş almış bireylerin yeniden üretken, paylaşımcı ve mutlu bireyler olarak toplumla güçlü bağlar kurması sağlanıyor.

AİDİYET DUYGUSU GÜÇLENİYOR

Büyükşehir’in bu vizyoner yaklaşımı sayesinde büyüklerimiz hem yeni dostluklar ediniyor hem de günlük yaşamın içinde daha aktif rol alarak kendilerini daha huzurlu ve değerli hissediyor. “Mutlu Şehir” anlayışıyla hayata geçirilen bu çalışmalar, büyüklerimizin yüzünde tebessüm, gönlünde ise sıcak bir aidiyet duygusu bırakıyor.

İKİ KULÜP AYNI GEZİDE BULUŞTU

Kültür Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen programa İzmit Saygınlar Kulübü’nden 15, Gölcük Saygınlar Kulübü’nden 15 olmak üzere toplam 30 üye katıldı. Üyeler, İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) hizmet veren Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’nu gezerek beş kıta temasıyla hazırlanan alanları keşfetti, farklı ekosistemleri ve yüzlerce su altı canlısını yakından inceleme fırsatı buldu.

SU ALTI DÜNYASINI KEŞFETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, 60’tan fazla türde binlerce su canlısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ilk ve tek zeminden başlayan tatlı su tünelinin de bulunduğu tesiste üyeler; köpekbalıkları, vatozlar, mürenler, aslan balıkları ve daha birçok canlı türünü yakından gözlemledi. Katılımcılar, tematik bölümler eşliğinde su altı yaşamına ilişkin bilgi edinirken, akvaryumun sunduğu görsel atmosferi de ilgiyle deneyimledi.

“KOCAELİ’YE ÇOK YAKIŞTI”

Geziye katılan Gölcük Saygınlar Kulübü üyesi Tülin Üzen, hem Saygınlar Kulübü’nden hem de gezi programından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üzen, “Saygınlar Kulübü bizim için nefes aldığımız bir yer oldu. Çalışanlarından sunulan hizmetlere kadar her şey çok kıymetli. Körfez Aqua’da daha önce hiç görmediğimiz balıkları gördük. Kocaeli’ye çok yakışan, misafirlerimizi de gönül rahatlığıyla getirebileceğimiz güzel bir tesis olmuş” dedi.

“GÖLCÜK’TE BULUŞACAĞIMIZ BİR YERİMİZ VAR”

Saygınlar Kulübü’nün açıldığı günden bu yana etkinliklere katıldığını belirten Tülin Üzen, “Çayımızı, kahvemizi içiyor, spor yapıyor, diyetisyen ve sağlık hizmetlerinden faydalanıyor, koromuzda türküler söylüyoruz. En önemlisi de arkadaşlarımızla bir araya gelip güzel vakit geçirebileceğimiz bir mekânımız oldu” ifadelerini kullandı.

AKTİF YAŞ ALMAYA DESTEK VEREN ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Saygınlar Kulübü; kültür, sanat, spor, sağlık ve gezi programlarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşamın içinde daha aktif yer almalarını desteklemeyi sürdürüyor. Düzenlenen etkinliklerle üyelerin yeni deneyimler kazanması, sosyal ilişkilerini güçlendirmesi ve yaşamın her alanına aktif katılımlarının artırılması hedefleniyor.