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Kandıra’da 6 plaj dışında denize girmek yasak

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahil

Kandıra'da 6 plaj dışında denize girmek yasak

31 Temmuz 2026 Cuma 21:35

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle birçok sahilde denize girilmesine izin verilmeyecek. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 itibarıyla, bir gün süreyle geçerli olmak üzere Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı haricindeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu ve yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlara uyarı
Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından cankurtaran hizmeti verilen ve denize girmenin yasak olmadığı bölgeleri tercih etmeleri istendi. Ayrıca denize girecek vatandaşların, güvenlik amacıyla belirlenen mantar dubaların içerisinde kalmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartları devam ettiği sürece yapılan uyarılara titizlikle uyulmasını istedi.

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