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İstanbul’un yanı başında: Tatilcilerin gözde rotasında görsel şölen

Kocaeli’nin doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla öne çıkan turizm merkezi Kandıra’nın eşsiz koyları havadan görüntülendi. Çevre illerden yoğun ziyaretçi akınına

İstanbul'un yanı başında: Tatilcilerin gözde rotasında görsel şölen

20 Temmuz 2026 Pazartesi 10:21

"Kocaeli’nin incisi" olarak nitelendirilen Kandıra, eşsiz doğası, temiz denizi ve el değmemiş koylarıyla yaz aylarında tatilcilerin gözde rotalarından biri olmaya devam ediyor. İlçede yer alan ve doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakan Bağırganlı, Sardala Koyu, Cennet Havuzu ve diğer koyların oluşturduğu görsel şölen, dron ile havadan kaydedildi.

İstanbul ve çevre illerden ziyaretçi akını
Özellikle İstanbul’a olan yakınlığıyla büyük bir avantaja sahip olan Kandıra, Sakarya ve Düzce gibi çevre illerden de çok sayıda vatandaşı ağırlıyor. Hafta sonları ve sıcak yaz günlerinde serinlemek için günübirlik veya konaklamalı olarak ilçeye gelen vatandaşlar, denizin ve doğanın tadını çıkarıyor.

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