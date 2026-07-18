Selahattin Eyyubi Caddesi’nde 2. etapta sona doğru

700 METRELİK GÜZERGÂH YENİDEN DÜZENLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Muteber Sokak ile Pasinler Caddesi arasında yer alan 700 metrelik bölüm, 20 metrelik imar genişliğine uygun şekilde baştan sona

yenileniyor. Genişletme çalışmalarıyla birlikte ulaşımın daha akıcı ve güvenli hale getirilmesi amaçlanırken, yol güzergâhı Başiskele Belediyesi yönündeki mevcut 2x2 yol ağıyla entegre edilecek. Böylelikle kesintisiz ve akıcı bir ulaşım koridoru oluşturulacak.

TRAFİK KAPASİTESİ VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ARTACAK

Mevcut durumda 1x1 olarak hizmet veren Selahattin Eyyübi Caddesi, tamamlanan çalışmaların ardından 2x2 bölünmüş yol standardına kavuşacak. Yolun genişletilmesiyle birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun

azalması, araç geçiş kapasitesinin yükselmesi ve sürüş güvenliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Proje, hem günlük ulaşımı kolaylaştıracak hem de yol kullanıcılarına daha konforlu bir sürüş imkânı sunacak.

ÜSTYAPI TAMAMEN YENİLENİYOR

Büyükşehir ekipleri, Selahattin Eyyübi Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları kapsamında kazı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yeni 2x2 bölünmüş yolun altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülen kazı çalışmalarının ardından alt temel imalatları gerçekleştirilecek,

devamında binder ve aşınma asfaltı serilerek yol modern bir üstyapıya kavuşturulacak. Pasinler Caddesi tarafında ise yol güvenliğini artırmak amacıyla 150 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde taş istinat duvarı inşa edildi.

TOPLU ULAŞIM VE YAYALAR DA DÜŞÜNÜLDÜ

Cadde üzerindeki toplu taşıma hizmetlerinin daha düzenli yürütülebilmesi amacıyla iki yeni otobüs durak kabini yerleştirilecek. Asfalt çalışmalarının ardından yatay ve düşey trafik işaretlemeleri tamamlanacak, engelli

bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği erişilebilir ve hissedilebilir yaya yolları oluşturulacak.

MODERN GÖRÜNÜM KAZANDIRILACAK

Çalışmalar yalnızca yol genişletmeyle sınırlı kalmayacak. Cadde boyunca kurulacak dekoratif aydınlatma direkleriyle bölgenin gece saatlerinde daha güvenli hale getirilmesi hedeflenirken, modern şehir estetiğine

uygun bir görünüme de kavuşması sağlanacak. Refüj düzenlemeleri ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Selahattin Eyyübi Caddesi, Başiskele’nin önemli ulaşım akslarından biri olacak.

D-130 KARAYOLU’NA ALTERNATİF GÜZERGÂH

Selahattin Eyyübi Caddesi'nin birinci etap çalışmaları 2022 yılında tamamlanmıştı. İkinci etap yatırımıyla birlikte proje bütünlüğe kavuşurken, genişletilen yol hem trafik kapasitesini artıracak hem de

D-130 Karayolu’na alternatif ulaşım güzergâhlarından biri olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği üstyapı yatırımlarıyla ulaşımda güvenliği, trafik akışını ve sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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