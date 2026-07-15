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Kocaeli’nin spor vizyonu Sevindikli’de hayat buluyor

Büyükşehir dev tesiste adım adım hedefe ilerliyor; Kocaeli’nin spor vizyonu Sevindikli’de hayat buluyor Sporda başarıyı tesisleşmeyle destekleyen Kocaeli Büyükş

Kocaeli'nin spor vizyonu Sevindikli'de hayat buluyor

15 Temmuz 2026 Çarşamba 10:18

SEVİNDİKLİ’DE GELECEĞİN SPOR TESİSİ YÜKSELİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Sevindikli’de hizmete sunulacak dev spor kompleksi hızla yükseliyor. Tamamlandığında modern donanımıyla sporculara en iyi çalışma ortamını sunacak tesis, hem bina hem
de saha alanındaki yoğun imalat çalışmalarıyla her geçen gün tamamlanmaya bir adım daha yaklaşıyor. Bu kapsamda zemin katta elektrik tesisatı çalışmaları devam ederken, ikinci katta VRF iklimlendirme sistemine ait bakır borulama imalatları titizlikle gerçekleştiriliyor.
PROJENİN HER AŞAMASINDA TEMPO YÜKSEK
Binanın asansör montajları sürerken, dış cephe ve çatıdaki mantolama uygulamalarıyla yapının yalıtım sistemleri güçlendiriliyor. İzolasyon katmanlarına yönelik çalışmalar ise planlanan program doğrultusunda kesintisiz
devam ediyor.
ÇELİK ÇATI MONTAJIYLA TRİBÜNLER YÜKSELİYOR
Saha genelinde ise istinat duvarlarının betonarme imalatları sürüyor. Proje kapsamında yer alan 1.032 seyirci kapasiteli tribünlerden birinde çelik çatı montajına başlanırken, diğer tribünde ise sıva imalatlarının
tamamlanmasının ardından çelik çatı montajına geçilecek. Öte yandan hibrit çim sahada ince tesviye ve dolgu çalışmaları da planlanan program doğrultusunda ilerliyor.
AVRUPA STANDARTLARINDA BİR TESİS OLACAK
Tamamlandığında Kocaelispor’un kullanımına sunulması planlanan tesis, 14.800 metrekare kapalı ve 59.700 metrekare açık kullanım alanıyla Avrupa standartlarında modern bir spor kompleksi olarak hizmet verecek. Futbol
ve antrenman sahaları, yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal ve sentetik zeminlere sahip futbol sahaları, kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol sahaları ile Sevindikli’deki tesis her branşa hitap edecek.
DEV TESİSTE YOK YOK
1.032 seyirci kapasiteli iki tribün, tenis ve basketbol sahalarının yanı sıra yüzme havuzu, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi gibi sporcu performansını destekleyecek birçok donatı da tesis bünyesinde hizmet verecek.

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