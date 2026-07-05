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Körfezim Eğitim Kurumları Erdek’te Eğitim Semineri Düzenledi

Eğitimde 31. Yılını dolduran Kocaeli’nin en köklü okullarından Körfezim Eğitim Kurumları, başarılı bir yılın ardından Balıkesir Erdek’te yaptıkları seminer ile

Körfezim Eğitim Kurumları Erdek'te Eğitim Semineri Düzenledi

05 Temmuz 2026 Pazar 13:24

Seminer programı, Okul Kurucusu ve Kurucu Temsilcisi Naci Akçay, Okul Kurucusu Hasan Yıldız, Okul Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu,Körfezim Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Halim Bayar, İlkokul Müdiresi Çiğdem Aytekin ile okulun öğretmenleri ve personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Sene içinde yapılan eğitim faaliyetlerinin genel bir değerlendirmesinin yapıldığı seminerde, önümüzdeki yılın planlamaları da gerçekleştirildi.
Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, Fen lisesi ve Anadolu lisesi olarak hizmet veren Körfezim Eğitim Kurumları , akademik, spor ve sosyal alandaki başarılarını bir üst seviyeye çıkarmanın hedeflendiği seminerle öğretmen kadrosu yaz tatiline uğurlandı.

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