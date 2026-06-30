DARICALI EMEKLİLER TEKNE TURU İLE MORAL DEPOLADI

Darıcalı emeklilere özel mavi yolculuk

Darıca Belediyesi tarafından Emekliler Haftası kapsamında

düzenlenen ücretsiz tekne turunda Darıcalı emekliler keyifli ve unutulmaz bir

gün geçirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ile

birlikte programa katılarak emeklilerin mutluluğunu paylaştı.

Darıca Belediyesi, Emekliler Haftası dolayısıyla emeklilere

özel tekne turu düzenledi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen

organizasyonda emekliler, tekneyle Darıca’dan hareket ederek Adalar’a yolculuk

yaptı. Deniz havası eşliğinde gerçekleştirilen gezi boyunca emekliler hem

dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu. Programa katılan Darıca Belediye

Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, emeklilerle yakından ilgilenerek

sohbet etti. Emeklilerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bıyık, toplumun

her kesimine yönelik sosyal projeler üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

BIYIK: ‘EMEKLİLER BAŞ TACIMIZ’

Marmara Denizi’nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen

turda emekliler, Marmara’nın doğal güzelliklerini keşfederken bol bol hatıra

fotoğrafı çekti. Gün boyu süren etkinlikte renkli ve samimi görüntüler yaşandı.

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği tekne turundan memnuniyet duyduklarını

belirten emekliler, kendilerine bu imkânı sunan Başkan Muzaffer Bıyık ve

belediye ekiplerine teşekkür etti. Başkan Muzaffer Bıyık, emeklilerin her zaman

baş tacı olduğunu belirterek, onların sosyal hayata daha aktif katılmalarını

sağlayacak etkinlik ve projeleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.