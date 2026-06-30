DARICALI EMEKLİLER TEKNE TURU İLE MORAL DEPOLADI
Darıcalı emeklilere özel mavi yolculuk
Darıca Belediyesi tarafından Emekliler Haftası kapsamında
düzenlenen ücretsiz tekne turunda Darıcalı emekliler keyifli ve unutulmaz bir
gün geçirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ile
birlikte programa katılarak emeklilerin mutluluğunu paylaştı.
Darıca Belediyesi, Emekliler Haftası dolayısıyla emeklilere
özel tekne turu düzenledi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen
organizasyonda emekliler, tekneyle Darıca’dan hareket ederek Adalar’a yolculuk
yaptı. Deniz havası eşliğinde gerçekleştirilen gezi boyunca emekliler hem
dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu. Programa katılan Darıca Belediye
Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, emeklilerle yakından ilgilenerek
sohbet etti. Emeklilerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bıyık, toplumun
her kesimine yönelik sosyal projeler üretmeye devam ettiklerini ifade etti.
BIYIK: ‘EMEKLİLER BAŞ TACIMIZ’
Marmara Denizi’nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen
turda emekliler, Marmara’nın doğal güzelliklerini keşfederken bol bol hatıra
fotoğrafı çekti. Gün boyu süren etkinlikte renkli ve samimi görüntüler yaşandı.
Darıca Belediyesi’nin düzenlediği tekne turundan memnuniyet duyduklarını
belirten emekliler, kendilerine bu imkânı sunan Başkan Muzaffer Bıyık ve
belediye ekiplerine teşekkür etti. Başkan Muzaffer Bıyık, emeklilerin her zaman
baş tacı olduğunu belirterek, onların sosyal hayata daha aktif katılmalarını
sağlayacak etkinlik ve projeleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Darıcalı emeklilere özel mavi yolculuk
DARICALI EMEKLİLER TEKNE TURU İLE MORAL DEPOLADI Darıcalı emeklilere özel mavi yolculuk Darıca Belediyesi tarafından Emekliler Haftası kapsamında düzenlenen ücretsiz tekne turunda Darıcalı emekliler keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ile birlikte programa katılarak...
DARICALI EMEKLİLER TEKNE TURU İLE MORAL DEPOLADI