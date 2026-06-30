2025-2026 Amatör Spor Kulüpleri Kupa Töreni ve Diğer Branşlar Ödül Töreni, Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’ın Katılımıyla Gerçekleşti

Kupa Töreni ve Diğer Branşlar Ödül Töreni, Vali İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Vali İlhami Aktaş, AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, TBMM önceki dönem Başkan Vekili ve eski Milletvekili Haydar Akar ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İlçe Belediye Başkanları, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Şener Aydın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörleri, sporcuları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program video gösterimleri sonrası protokol konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen şampiyon Çayırova Belediye Eğitim Spor, TFF 3. Ligi’ne yükselen Gölcükspor, sualtı hokeyinde milli takımımıza kazandırdıkları başarılardan dolayı Denizyıldızları Spor, sosyal sorumluluk projeleriyle bölge gençlerine verdikleri katkılardan dolayı Çolakoğlu Metalurji Spor ve ilimizi temsil eden tüm branşlarda başarılar elde eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ödüllerini Vali Aktaş ve protokol üyelerinin ellerinden aldılar.