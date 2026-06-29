Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası Darıca’da

Darıca, uluslararası bir spor organizasyonuna daha ev

sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Darıca Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı

ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Uluslararası Minikler

Güreş Şampiyonası, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Eray Şamdan Spor

Salonu’nda gerçekleştirilecek.

5 ÜLKE 400 SPORCU

Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Rusya, Makedonya ve

İngiltere’den sporcuların katılacağı şampiyonada yaklaşık 400 minik güreşçi

mindere çıkacak. İki gün sürecek organizasyonda geleceğin şampiyonları mücadele

ederken, sporcular dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde bir araya gelecek. Darıca

Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyona, hem ilçenin spor

altyapısını hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma

kapasitesini bir kez daha gözler önüne serecek. Güreş sporunun tabana yayılması

ve genç sporcuların gelişimine katkı sunulması amacıyla düzenlenen

organizasyonun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporun ve gençlerin

her zaman yanında olduklarını belirterek, “Ata sporumuz güreşin geleceği olan

minik pehlivanları ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.

Uluslararası düzeyde düzenlenecek bu önemli organizasyona tüm hemşehrilerimizi

davet ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.