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Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası Darıca’da

Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası Darıca’da Darıca, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye, Kırgızistan, Rusya, Makedonya ve İngiltere’den yaklaşık 400 sporcu Eray Şamdan Spor Salonu’nda mindere çıkacak.

Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası Darıca'da

29 Haziran 2026 Pazartesi 17:24

Darıca, uluslararası bir spor organizasyonuna daha ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Darıca Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Uluslararası Minikler
Güreş Şampiyonası, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Eray Şamdan Spor
Salonu’nda gerçekleştirilecek.

5 ÜLKE 400 SPORCU
Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Rusya, Makedonya ve
İngiltere’den sporcuların katılacağı şampiyonada yaklaşık 400 minik güreşçi
mindere çıkacak. İki gün sürecek organizasyonda geleceğin şampiyonları mücadele
ederken, sporcular dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde bir araya gelecek. Darıca
Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyona, hem ilçenin spor
altyapısını hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma
kapasitesini bir kez daha gözler önüne serecek. Güreş sporunun tabana yayılması
ve genç sporcuların gelişimine katkı sunulması amacıyla düzenlenen
organizasyonun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporun ve gençlerin
her zaman yanında olduklarını belirterek, “Ata sporumuz güreşin geleceği olan
minik pehlivanları ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.
Uluslararası düzeyde düzenlenecek bu önemli organizasyona tüm hemşehrilerimizi
davet ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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