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Vali Aktaş, Selin Seda ve Ali Sami Çiftinin Nikah Törenine Katıldı

Vali Aktaş, Selin Seda ve Ali Sami Çiftinin Nikah Törenine Katıldı Vali İlhami Aktaş, Çağdaş Medya Grup İmtiyaz Sahibi Ali Sami Sağsöz’ün Nikah törenine katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın kıydığı Nikah töreninde, genç çiftin şahitliğini yapan Vali Aktaş, Selin Seda ve ali Sami çiftine bir ömür...

Vali Aktaş, Selin Seda ve Ali Sami Çiftinin Nikah Törenine Katıldı

29 Haziran 2026 Pazartesi 06:47

Vali Aktaş, Selin Seda ve Ali Sami Çiftinin Nikah Törenine Katıldı
Vali İlhami Aktaş, Çağdaş Medya Grup İmtiyaz Sahibi Ali Sami Sağsöz’ün Nikah törenine katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın kıydığı Nikah töreninde, genç çiftin şahitliğini yapan Vali Aktaş, Selin Seda ve ali Sami çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi.
Vali İlhami Aktaş, Sağsöz ve Kaya aileleri ile bir süre sohbet ederek, tebriklerini iletti.

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