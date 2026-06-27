Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Haziran’da başlayacak yaz tarifesi kapsamında İzmit Körfezi’nde 6 hatta günlük toplam 115 vapur seferiyle vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunacak.

KÖRFEZ’DE YAZ SEZONU BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte deniz ulaşımında yaz tarifesine geçiyor. Vatandaşların güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım hizmetinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla hazırlanan yaz tarifesi, 29 Haziran Pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenlemeyle İzmit Körfezi’nde toplam 115 vapur seferi gerçekleştirilecek.

115 VAPUR SEFERİ İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yolcu yaz sefer uygulaması kapsamında 6 hatta toplam 115 sefer gerçekleşecek. Değirmendere’den Tütünçiftlik’e, Derince’den Karamürsel’e kadar Körfez’in iki yakasını birbirine bağlayan vapur seferleri, vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmaya devam edecek.

GÜNCEL SEFER BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN;

Yeni sefer saatlerine dair tüm detaylar ve değişiklikler hakkında bilgi almak isteyenler, www.e-komobil.com mobil uygulama ve www.kocaeli.bel.tr adresinden güncel sefer saatlerine ulaşabilecek.