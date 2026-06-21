Körfez Aqua, açılışı ile şehirde yankı uyandırdı

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılışının ilk gününde 15.150 kişiyi ağırlayarak büyük ilgi görürken, kısa sürede kentin en çok konuşulan cazibe noktalarından biri oldu.

KÖRFEZ AQUA KITALAR AKVARYUMU’NA YOĞUN İLGİ

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırıldığı ilk günde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılış heyecanını paylaşmak amacıyla 20-21 Haziran tarihlerinde ücretsiz ziyaret imkânı sunulan akvaryum, her yaştan ziyaretçinin akınına uğrayarak kısa sürede kentin en dikkat çeken yeni cazibe noktalarından biri haline geldiğini ortaya koydu.

REKOR ZİYARETÇİ SAYISI VE YOĞUN KATILIM

Doğal yaşamı ve farklı kıtalara özgü su altı ekosistemlerini bir araya getiren Körfez Aqua, açılışın ilk gününde 10.00-21.30 saatleri arasında 15.150 ziyaretçiye ulaşarak önemli bir ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan yoğun kuyruklar, tesisin vatandaşlar tarafından ne denli merakla karşılandığını ortaya koyarken, aileler ve çocuklar akvaryumun sunduğu görsel deneyimi yakından inceleme fırsatı buldu.

ÖZEL BİREYLER, HAMİLELER SIRADA BEKLETİLMEDİ

Öte yandan Körfez Aqua’ya gelen ziyaretçiler ve çocukları için tüm detaylar düşünüldü. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşlar için su ikramı, çocuklar için şeker ikramı ve akvaryum konseptli çizgi film gösterimi sadece bunlardan bazıları oldu. Özel bireyler ve aileleri ile hamileler sırada bekletilmeden içeriye alındı. Ayrıca Körfez Aqua Hatıra Mağazası’nda Körfez Aqua ve Kocaeli’ye özgü birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

BÖLGENİN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Vatandaşların büyük beğenisini kazanan tesis; modern mimarisi, zengin canlı çeşitliliği ve eğitici içerikleriyle yalnızca bir gezi alanı değil, aynı zamanda öğrenme ve keşif merkezi olarak da öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan bu yatırım, hem Kocaeli’den hem de çevre illerden gelecek ziyaretçiler için güçlü bir turizm ve sosyal yaşam alternatifi sunuyor.

İZMİT MİLLET BAHÇESİ İLE BÜTÜNLEŞEN YENİ YAŞAM ALANI

İzmit Millet Bahçesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dönüşümle kente kazandırılan önemli bir yaşam alanı olarak; yeşil alanları, sosyal donatıları, kütüphanesi ve sanat galerisiyle çok yönlü bir kamusal merkez haline geldi. Körfez Aqua’nın hizmete açılması ise Millet Bahçesi’ni yalnızca bir rekreasyon alanı olmaktan çıkararak kültür, eğitim ve turizmi buluşturan alana dönüştürdü.