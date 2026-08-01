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Efsanelerin mirasında Kağıtspor imzası

Kağıtspor ilk günü 2 bronz madalya ile tamamladı; Efsanelerin mirasında Kağıtspor imzası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü güreşçileri, Türk güreşi

Efsanelerin mirasında Kağıtspor imzası

01 Ağustos 2026 Cumartesi 11:44

KAĞITSPORLU GÜREŞÇİLER ULUSLARARASI ARENADA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün başarılı güreşçileri, Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’nda mindere çıkarak madalya mücadelesi veriyor. Uluslararası
organizasyonda ortaya koydukları azim, disiplin ve mücadele ruhuyla hem kulüplerini hem de Kocaeli’yi başarıyla temsil eden mavi-beyazlı güreşçiler, 24 ülkeden gelen güçlü rakipleri karşısında sergiledikleri performansla dikkatleri üstüne çekti.
TÜM SIKLETLERDE MADALYA HEDEFİ
Organizasyonun ilk gününde ağır sıklette 125 kiloda Adil Mısırcı, İlhan Yağan ve Yahya Ensar Başdemir, 86 kiloda Ahmet Yağan, 70 kiloda Ferhat Kılıç ve 57 kiloda ise Yusuf Demir Kağıtspor formasıyla mindere çıktı.
Farklı sıkletlerde mücadele eden sporcular, gerek teknik becerileri gerekse mücadeleci kimlikleri ve azimli performanslarıyla turnuvada dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
MÜCADELE RUHUYLA ÖRNEK OLDULAR
Her müsabakada son ana kadar mücadeleyi elden bırakmayan Kağıtsporlu güreşler, teknik becerileri, fiziksel dayanıklılıkları ve kazanma arzularıyla kulüplerinin uluslararası alandaki başarısına katkı sunarken, Kocaeli’nin
güreşteki güçlü altyapısını ve sporcu yetiştirme vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.
KAĞITSPOR’DAN 2 BRONZ MADALYA
Gün boyu süren zorlu müsabakaların ardından bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanan Kağıtspor'un iki başarılı güreşçisi, rakipleri karşısında ortaya koydukları etkili performansla galibiyete uzandı. 70 kilogramda
mücadele eden Ferhat Kılıç ve 86 kilogramda mindere çıkan Ahmet Yağan bronz madalya mücadelesinden galibiyetle ayrılarak madalya sahibi oldu. Böylelikle Kağıtspor, organizasyonun ilk gününü iki bronz madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

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