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Çayırova’ya yeni bilim merkezi geliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’ya yeni bir bilim merkezi kazandırılacağının müjdesini verdi.

Çayırova'ya yeni bilim merkezi geliyor

25 Temmuz 2026 Cumartesi 12:36

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “TÜBİTAK işbirliğiyle Şekerpınar
Bilgi Evimizde hayata geçireceğimiz Bilim Merkezi projemiz hakkında yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk” dedi. Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla Çayırova’ya birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni bir bilim merkezinin de müjdesini verdi. Çayırova
Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Şekerpınar Bilgi Evi’nde, TÜBİTAK işbirliği ile yapılacak olan bilim merkezi projesi için, bugün inceleme gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Çayırova’mıza ikinci Bilim Merkezi’ni
de kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Burada çalışma arkadaşlarıyla birlikte istişare gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı
Bünyamin Çiftçi, daha sonrasında ise Şekerpınar Bilgi Evi’nde projenin gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulundu.

BİRÇOK ATÖLYE OLUŞTURULACAK
TÜBİTAK işbirliği ile oluşturulacak
bilim merkezi kapsamında, Şekerpınar Bilgi Evi’nde, Astronomi Havacılık ve Uzay
Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi ve Doğa Bilimleri gibi alanlar oluşturulacak. Bu alanlar anaokulundan üniversite
öğrencilerine hitap edecek şekilde dizayn edilecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;
“İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK”
“Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi’nin
ardından, Çayırova’mıza ikinci Bilim Merkezi’ni de kazandıracak olmanın
heyecanını yaşıyoruz. TÜBİTAK işbirliğiyle Şekerpınar Bilgi Evimizde hayata
geçireceğimiz Bilim Merkezi projemiz hakkında yerinde inceleme ve
değerlendirmelerde bulunduk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle
buluşacağı, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı
sağlayacak bu önemli projeyi en kısa sürede ilçemize kazandıracağız.”

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