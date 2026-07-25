Çayırova’ya yeni bilim merkezi geliyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “TÜBİTAK işbirliğiyle Şekerpınar

Bilgi Evimizde hayata geçireceğimiz Bilim Merkezi projemiz hakkında yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk” dedi. Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla Çayırova’ya birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni bir bilim merkezinin de müjdesini verdi. Çayırova

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Şekerpınar Bilgi Evi’nde, TÜBİTAK işbirliği ile yapılacak olan bilim merkezi projesi için, bugün inceleme gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Çayırova’mıza ikinci Bilim Merkezi’ni

de kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Burada çalışma arkadaşlarıyla birlikte istişare gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı

Bünyamin Çiftçi, daha sonrasında ise Şekerpınar Bilgi Evi’nde projenin gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulundu.

BİRÇOK ATÖLYE OLUŞTURULACAK

TÜBİTAK işbirliği ile oluşturulacak

bilim merkezi kapsamında, Şekerpınar Bilgi Evi’nde, Astronomi Havacılık ve Uzay

Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi ve Doğa Bilimleri gibi alanlar oluşturulacak. Bu alanlar anaokulundan üniversite

öğrencilerine hitap edecek şekilde dizayn edilecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

“İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK”

“Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi’nin

ardından, Çayırova’mıza ikinci Bilim Merkezi’ni de kazandıracak olmanın

heyecanını yaşıyoruz. TÜBİTAK işbirliğiyle Şekerpınar Bilgi Evimizde hayata

geçireceğimiz Bilim Merkezi projemiz hakkında yerinde inceleme ve

değerlendirmelerde bulunduk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle

buluşacağı, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı

sağlayacak bu önemli projeyi en kısa sürede ilçemize kazandıracağız.”