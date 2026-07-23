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KOBİ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

KOBİ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

KOBİ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

23 Temmuz 2026 Perşembe 19:04

Vali İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, KOBİ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sekban ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.
Müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sekban’ın yapılan çalışmalar hakkında Vali İlhami Aktaş’a bilgi sunumunda bulunmasının akabinde heyet tarafından gündem maddeleri görüşülerek, değerlendirmeler yapıldı.

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