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Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda çalışmalar sürüyor

Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda çalışmalar sürüyor Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim vaatleri arasında yer alan, Fatih Sultan Mehmet Parkı yenil

Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda çalışmalar sürüyor

23 Temmuz 2026 Perşembe 11:17

Çayırova Mahallesi’nde
mini bir millet bahçesi halini alacak proje kapsamında ağaç ve bitki dikim çalışmaları hız kazandı.
Çayırovalı ilçe sakinlerinin yaşam
kalitesini artırmak ve kent genelinde modern sosyal yaşam alanlarını kazandırmak adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim vaatleri arasında yer alan projede çalışmalar son sürat.

Çayırova Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Parkı’nın yenileme ve genişletme projesi kapsamında, çevre düzenleme çalışmaları hızla ilerliyor.

İnşaat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Çayırova Mahallesi’nde mini bir millet bahçesi kimliğiyle ilçe sakinlerine hizmet edecek Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda son olarak ağaç ve bitki dikimiyle alan yeşillendirme çalışmaları
gerçekleştiriliyor.

AĞAÇ VE BİTKİ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRLİYOR
Çayırova’nın yeni sosyal yaşam alanı
olarak tasarlanan ve bu doğrultuda içinde birçok sosyal donatı alanını
barındıran proje kapsamında, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yürüyüş yolu çalışması gerçekleştirmişti. Yürüyüş yolu imalatlarının tamamlanmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Parkı Yenileme ve Genişletme Projesi’nde ağaç ve bitki dikim çalışmaları hız kazandı. Çayırovalı ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak ve daha güzel alanlarda
sosyalleşmesine imkan sunacak proje kapsamında alana birçok bitki ve ağaç
dikimi gerçekleştirilecek.

18 BİN 500 METREKARE ALAN
Çalışmaların sona ermesiyle birlikte,
ilçe sakinlerine 18 bin 500 metrekarelik alanda, 6-12 yaş grubu oyun alanı, 3-6 yaş grubu oyun alanı, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları, fitness alanları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası, WC, sosyal tesis, meydan ve otopark gibi imkanlar sunacak Fatih Sultan Mehmet Parkı’ndaki yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ilçe sakinlerinin kullanımına açılması amaçlanıyor.

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