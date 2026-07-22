Eskihisar Kalesi’nde Çocukların Akşamı

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Eskihisar Kalesi'nde gerçekleştirilen programda

minikler ve aileleri eğlence dolu bir akşam geçirdi.

İllüzyon ve jonglör gösterileriyle renklenen programda çocuklar eğlence dolu

anlar yaşadı. Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Nasreddin Hoca

ve İbiş'in sahne aldığı gösteriler ise minik izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Tarihi Kalede Renkli Görüntüler

Tarihi Eskihisar Kalesi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikler boyunca

çocukların neşesi alana yansıdı. Eğlence, kahkaha ve oyun dolu program sayesinde minikler unutamayacakları bir yaz akşamı yaşarken, aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

Kültür Sanat Akşamları Devam Ediyor

GebzeBelediyesi'nin yaz boyunca sürdürdüğü Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, her yaştan vatandaşa hitap eden kültür,

sanat ve eğlence programlarıyla devam ediyor. Belediye, önümüzdeki günlerde de

film gösteriminden tiyatro gösterilerine, çocuk etkinliklerinden çeşitli sahne

performanslarına kadar birçok programı Gebzelilerle buluşturmaya devam edecek.