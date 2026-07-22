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Eskihisar Kalesi’nde Çocukların Akşamı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları kapsamında çocuklara özel hazırlanan etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu .

Eskihisar Kalesi'nde Çocukların Akşamı

22 Temmuz 2026 Çarşamba 13:44

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Eskihisar Kalesi'nde gerçekleştirilen programda
minikler ve aileleri eğlence dolu bir akşam geçirdi.
İllüzyon ve jonglör gösterileriyle renklenen programda çocuklar eğlence dolu
anlar yaşadı. Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Nasreddin Hoca
ve İbiş'in sahne aldığı gösteriler ise minik izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Tarihi Kalede Renkli Görüntüler
Tarihi Eskihisar Kalesi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikler boyunca
çocukların neşesi alana yansıdı. Eğlence, kahkaha ve oyun dolu program sayesinde minikler unutamayacakları bir yaz akşamı yaşarken, aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

Kültür Sanat Akşamları Devam Ediyor
GebzeBelediyesi'nin yaz boyunca sürdürdüğü Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, her yaştan vatandaşa hitap eden kültür,
sanat ve eğlence programlarıyla devam ediyor. Belediye, önümüzdeki günlerde de
film gösteriminden tiyatro gösterilerine, çocuk etkinliklerinden çeşitli sahne
performanslarına kadar birçok programı Gebzelilerle buluşturmaya devam edecek.

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