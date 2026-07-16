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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kızılay Futbol Turnuvası Gerçekleşti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Kocaeli İl Başkanlığı tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Bir

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kızılay Futbol Turnuvası Gerçekleşti

16 Temmuz 2026 Perşembe 08:27

20 futbol takımının ve 450 genç sporcunun mücadele ettiği turnuva sayesinde bu anlamlı günde birlik, beraberlik ve fair play ruhu yaşandı.
Turnuva sonunda U10 Kategorisi’nde Aslanbey Spor ve U11 Kategorisi’nde ise Başiskele Yıldız Spor şampiyon olarak kupalarını kaldırdılar.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Nuri Özder, Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, genç sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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