Milli motosikletçiler ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli’de piste çıktı

Uluslararası standartlardaki pisti deneyimleyen sporcular tesise tam not verdi.

Başiskele Belediyesi tarafından Sepetlipınar Mahallesi’nde kente kazandırılan tesis, motor sporlarının dünyaca ünlü ve ulusal çaptaki başarılı isimlerine ev sahipliği yaptı. Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun yanı sıra eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve motosiklet tutkunu ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da merkezi ziyaret etti.

Uluslararası standartlara uygun yapısıyla öne çıkan pistte antrenman sürüşü yapan sporcular, tesisi deneyimleyerek teknik değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, merkezin hem profesyonel sporcuların antrenman ihtiyaçlarını karşılayacağı hem de motor sporlarına ilgi duyan gençlerin gelişimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

"Gençler için büyük bir fırsat"

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, tesisin genç sporcuların yetişmesi adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Razgatlıoğlu, yarışçı olma hayali kuran çok sayıda genç yetenek bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başkanımıza, hepimize böyle bir tesis kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Burada yarışçı olma hayaliyle motosiklet sporuna başlayan çok sayıda gencimiz var. Böyle bir pistin olması, gençlerimiz için gerçekten büyük bir fırsat. Biz de KNN54 Team olarak antrenmanlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sakatlık yaşamadan verimli antrenmanlar yapmak. Pist gerçekten çok güzel ve keyifli olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burada daha nice yarışlar düzenlenecek, nice genç sporcular yetişecek. Bizlerden sonra da Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıracak yeni şampiyonlar çıkacağına inanıyorum."