Başkan Büyükgöz Arapçeşme Esnafıyla Bir Araya Geldi

Geldi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle buluşmaları kapsamında bu kez Arapçeşme Mahallesi esnafıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı

Habibe Çırak, AK Parti Arapçeşme Mahalle Başkanı Bahri Kalaçay da katıldı. Esnafın

yoğun ilgi gösterdiği programda, mahalledeki ticari hayatın gelişimi, devam eden çalışmalar ve esnafın beklentileri üzerine karşılıklı fikir alışverişindebulunuldu. Katılımcılar, Gebze'nin gelişiminde esnafın üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

Çözüm Odaklı İstişare Toplantıda söz alan esnaflar, iş hayatına ilişkin talep ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iletilen her konunun ilgili birimler tarafından değerlendirileceğini belirterek, hizmet anlayışlarının temelinde vatandaş ve esnafla sürekli iletişim içinde olmanın bulunduğunu ifade etti.

Mahallelerin Nabzı Tutuluyor

Arapçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, yerel yönetim ile esnaf arasındaki

güçlü iletişimin önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, mahallelerin İhtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmenin hizmet kalitesini artırdığını dile getirdi.

Esnafla Gönül Köprüleri Güçleniyor

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Gebze Belediyesi'nin mahalle buluşmaları kapsamında esnafla bir araya gelmeye ve ortak akıl anlayışıyla kente değer katacak çalışmaları

sürdürmeye devam edeceği belirtildi.