Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 54 AKV 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle hurdaya dönen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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