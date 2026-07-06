Kağıtsporlu Seçkin Duman, Kırkpınar’da iz bıraktı

Güreşleri’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başpehlivanı Seçkin Duman, başpehlivanlık kategorisinde üçüncü olarak kariyerinin en önemli başarılarından birine ulaştı. Seçkin Duman’ın gururlandıran başarısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır ata sporuna yaptığı yatırımların, sporcuya sağladığı güçlü desteğin ve geleneksel yağlı güreşe verdiği önemin en somut göstergelerinden

biri oldu.

“BU BAŞARI NİCE ŞAMPİYONLUKLARIN HABERCİSİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kırkpınar’da mücadele eden tüm pehlivanları kutlayarak, Seçkin Duman’ın elde ettiği üçüncülüğün gelecekte kazanılacak büyük başarıların habercisi olduğunu

söyledi. Başkan Büyükakın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ata sporumuzun en büyük er meydanı olan 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden tüm başpehlivanlarımızı gönülden kutluyorum. İlk kez Kırkpınar’da kürsüye çıkarak üçüncülük başarısı elde

eden pehlivanımız Seçkin Duman’ı yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı başarının daha büyük zaferlerin ve nice şampiyonlukların habercisi olacağına inanıyorum.”

BAŞPEHLİVAN’DAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kırkpınar’da elde ettiği tarihi derecenin ardından açıklamalarda bulunan Seçkin Duman, başarısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkânların büyük payı olduğunu belirterek, Başkan Tahir Büyükakın’a

teşekkür etti. Duman, “Bizlere her zaman inanan ve destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Belediyemizin ve kulübümüzün sağladığı imkânlar sayesinde çok daha güçlü hazırlanıyoruz. Bu başarı sadece benim

değil, bana emek veren antrenörlerimizin, kulübümüzün ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin başarısıdır” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’NİN PEHLİVANLARI ER MEYDANINDA TARİH YAZDI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor pehlivanları her sene önemli başarılara imza atıyor. Geçen yıl düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde İbrahim

Balta Tozkoparan Boyu şampiyonu, Hüseyin Çakır ise Deste Orta Boy ikincisi olmuştu. 2023 yılında Antalya Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başaltı boyunu kazanarak başpehlivanlığa yükselen Seçkin Duman, Kırkpınar'da başpehlivan kategorisinde üçüncü olarak Kocaeli

adına tarihi bir başarı elde etti. Bu başarılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ata sporuna yaptığı uzun soluklu yatırımların ve yağlı güreşe verdiği desteğin önemli bir göstergesi oldu.

KIRKPINAR’A GİDEN YOL KOCAELİ’DEN GEÇİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ata sporuna verdiği desteğin en önemli örneklerinden biri olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 2008 yılından bu yana aralıksız olarak düzenleniyor. Bu yıl 18’incisi

gerçekleştirilen ve yaklaşık bin 700 pehlivanın kol bağladığı organizasyon, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yağlı Güreş Ligi’nin en önemli puan etaplarından biri olarak öne çıkmıştı. Her yıl binlerce güreşseveri buluşturan Sekapark Altın Kemer Yağlı

Güreşleri aynı zamanda Kırkpınar, Elmalı ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile birlikte Türkiye’nin en prestijli organizasyonları arasında gösteriliyor.

BAŞARILARIN TEMELİNDE GÜÇLÜ SPOR YATIRIMLARI VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağlı güreşi yalnızca bir spor organizasyonu olarak değil, Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olan ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla destekliyor. Birçok branşta olduğu gibi yağlı güreşte de sporculara sunulan modern antrenman imkânları, güçlü kulüp yapısı, teknik ekip desteği ve yıl boyunca sürdürülen hazırlık programları sayesinde Kocaeli, yağlı güreşin en önemli merkezlerinden biri olarak

adından söz ettiriyor.