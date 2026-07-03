Hasta Nakil Ambulans Hizmeti vatandaşın yanında; Büyükşehir’in sağlık eli 7/24 görev başında Büyükşehir Belediyesi’nin Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorlanan vatandaşların her daim yanında oluyor. Bu önemli hizmet için 90 kişilik ekip ve 28 araç 7 gün 24 saat görev yapıyor.

SAĞLIK BİRİMLERİNE GÜVENLİ ULAŞIM HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan yatalak ve yürüyemeyecek durumdaki hastaların hastanelere, diyaliz merkezlerine ve gerekli

sağlık birimlerine güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. Tedavi süreçlerinin ardından vatandaşların yeniden evlerine nakli de yine aynı hizmet kapsamında gerçekleştiriliyor.

90 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, 90 kişilik ekip ve yeni araç filosuyla 7 gün 24 saat görev yapıyor. Hizmet kapsamında

25 asil, 3 yedek hasta nakil ambulansı kent genelinde vatandaşların sağlık ulaşımına destek oluyor. Özellikle kendi imkanlarıyla hastaneye gitmekte zorlanan, yatalak veya yürüyemeyecek durumdaki hastalar için büyük kolaylık sağlayan ekipler; hastaların adreslerinden

alınarak sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaşmasını ve tedavilerinin ardından evlerine dönüşlerini sağlıyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN KALIYOR

Hasta Nakil Ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, hastane randevularına ilişkin bilgileriyle birlikte 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi üzerinden talepte bulunması yeterli oluyor. Komuta merkezinde değerlendirilen

başvurular doğrultusunda uygun ekip ve ambulans yönlendirilerek vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılıyor.

Düzenli tedavi süreci bulunan hastalar için de önemli bir destek sunan hizmetten, özellikle diyaliz hastaları da aktif olarak yararlanıyor. Bu vatandaşlardan biri olan Tahsin Kurt, yaklaşık 4 yıldır aldığı hizmetten

duyduğu memnuniyeti anlattı.

“HER HİZMETİMİ GÖRÜYORLAR, ÇOK MEMNUNUZ”

Diyaliz tedavisi için düzenli olarak Hasta Nakil Ambulans Hizmeti’nden faydalanan 72 yaşındaki Tahsin Kurt, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendilerine önemli bir destek sunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Büyükşehir

Belediyesi’nden hasta nakil hizmeti alıyoruz. Çok memnunuz, hiçbir şikayetim yok. Bütün arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ambulansla beni hastaneye, diyaliz merkezine götürüyorlar. Her hizmetimi görüyorlar, sağ olsunlar var olsunlar. Belediye Başkanımıza

da ayrıca teşekkür ederim.”

İL DIŞI NAKİLLER VE ORGANİZASYONLARDA SAĞLIK DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki hasta nakillerinin yanı sıra belirlenen uygulamalar çerçevesinde il dışındaki sağlık kuruluşlarına ulaşım ihtiyacı bulunan vatandaşlara da destek sağlıyor. Hasta Nakil

Ambulans ekipleri ayrıca kent genelinde düzenlenen spor müsabakaları, etkinlikler ve çeşitli organizasyonlarda da sağlık desteği sunarak vatandaşların güvenliği için görev alıyor.

7 GÜN 24 SAAT VATANDAŞIN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, güçlü ekip yapısı ve modern araç filosuyla sağlık hizmetlerine erişimde desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat kesintisiz

sürdürülen hizmet, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.