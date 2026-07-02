Alev Almaz ve Hijyenik Sönmez Halı’dan Sağlıklı İbadet Alanları

Camiler, sadece ibadet vakitlerinde değil, günün büyük bölümünde eğitimlerin, dini sohbetlerin ve toplumsal paylaşımların yapıldığı, binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı kamusal alanlardır.

Yangın Güvenliğinde Alev Almazlık Faktörü



Toplu kullanım alanlarında yaşanabilecek olası acil durumlardan biri de yangın riskidir. Bu tür kapalı alanlarda yangının hızla yayılmasını engellemek, içerideki cemaatin tahliyesi için hayati saniyeler kazandırır. Firmanın özel olarak ürettiği cami halısı serileri, uluslararası "alev geciktirici" (fire-retardant) standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Özellikle saf yün modeller doğal olarak yüksek bir tutuşma sıcaklığına sahipken, akrilik modeller de üretim aşamasında uygulanan özel bitim (apre) işlemleri sayesinde alev almaz bir niteliğe bürünür. Bu sayede olası bir kıvılcım durumunda halı alev yürütmez ve duman salınımını minimumda tutar.

Antibakteriyel ve Hijyenik Zeminlerin Önemi



Cami zeminleri, doğası gereği ayakkabısız girilen ve doğrudan tenle temas edilen yüzeylerdir. Bu durum, zemin hijyenini doğrudan bir halk sağlığı meselesi haline getirir. Bakteri, mantar, küf ve mayaların üremesine elverişsiz ortamlar yaratmak amacıyla tasarlanan modern cami halıları , antibakteriyel koruma kalkanıyla donatılmıştır. Toz akarlarının (mite) halı lifleri arasında tutunmasını engelleyen bu teknoloji, astım ve alerji hassasiyeti olan vatandaşlarımızın da herhangi bir sağlık riski yaşamadan huzurla ibadet edebilmelerine olanak tanır.

Kolay Temizlik ve Koku Yapmayan Özel Yapı

Yoğun sirkülasyon nedeniyle zeminlerin temizliğinin pratik bir şekilde yapılabilmesi, cami görevlilerinin iş yükünü hafifleten en önemli etkenlerden biridir. Toz ve kiri yüzeyinde tutan, derinlere inmesini engelleyen hav yapısı sayesinde rutin süpürme işlemleri çok daha etkili sonuçlar verir. Ayrıca nem ve terleme kaynaklı kötü kokuların oluşmasını engelleyen özel iplik yapıları sayesinde, caminin içerisindeki manevi hava her daim ferah kalır. Hem cemaatinizin sağlığını hem de ibadethanenizin güvenliğini koruma altına almak için firmanın sertifikalı ve güvenilir zemin çözümlerine göz atabilirsiniz.