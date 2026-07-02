Başkan Büyükakın: “Şehrimiz için ciddi bir ihtiyaçtı”

Başkan Büyükakın, yeni huzurevinin şehrimizdeki çok önemli bir açığı dolduracağını belirtti.

Gebzeli merhum iş insanı Muzaffer Altıntaş’ın vasiyeti olan Darıca Huzurevi’nin inşası için imzalar atıldı. Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen törenle; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Gebze-Darıca Huzurevi Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı ve aynı zamanda hayırsever Muzaffer Altıntaş’ın oğlu Turgut Altıntaş, protokole imzaları attı.

BÜYÜKAKIN: “ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Huzurevi dernek yöneticilerinin de katıldığı imza töreninin ardından konuşan Başkan Büyükakın, Darıca Huzurevi’nin uzun süredir hayata geçirilmek istenen bir proje olduğunu hatırlattı. Büyükakın, “Bilimin gelişmesi

ile birlikte insan ömrü uzadı. Bu da huzurevi ve yaşlı bakım merkezleri ile ilgili ciddi bir ihtiyacı beraberinde getirdi. Yeni huzurevi, şehrimizdeki çok önemli bir açığı dolduracak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak böyle hayırlı bir işin parçası olmaktan

büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile Kocaeli Valiliğimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

VALİ AKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Vali İlhami Aktaş da konuşmasında, “Huzurevinin yapılacak olmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gebze Belediye Başkanımıza, Gebze Ticaret Odası Başkanımıza, hayırsever derneğimizin başkanına

ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Derneğin kuruluşuna ön ayak olan, bu huzurevinin yapılması için çaba sarf eden ama ömrü vefa etmeyen hayırseverimizi de rahmetle yad ediyoruz. İnşallah 3 yıllık bir sürede, yaşlılarımız huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirecekleri bir yuvaya kavuşmuş olacaklar” ifadesini kullandı.

3 YILDA TAMAMLANACAK

Darıca Pirireis Mahallesi Yelken Kaya Caddesi üzerindeki yaklaşık 12 bin metrekarelik alana inşa edilecek yeni huzurevi, 80 kişi kapasiteli olacak. İnşaatın, 3 yıl içinde tamamlanarak huzurevinin hizmete alınması hedefleniyor.