Başkan Büyükakın şampiyonları ağırladı Arapça Münazara Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.Büyükakın, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, kısa süre önce Yalova’da gerçekleştirilen 9. Arapça Münazara Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak Kocaeli’yi gururlandırdı. Katar’daki dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan öğrenciler Hanife Zeynep Okutan, Zeynep Eslem Türkmen, Nisanur Akat ve Gülşah Ceylin Bakıroğlu, bu başarılarını paylaşmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak, okul yöneticileri ve danışman öğretmen İman Summakieh de öğrencilere eşlik etti.

GÖNÜLDEN TEBRİK ETTİ

Başarıları ile Kocaeli’yi gururlandıran İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini gönülden tebrik eden Başkan Büyükakın, “Azminiz, emekleriniz ve elde ettiğiniz başarıyla hepimizi gururlandırdınız.

Sizleri, kıymetli öğretmenimizi ve okul yönetimimizi gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin başarılarıyla daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Başarılarınız daim olsun” ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her zaman

destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.