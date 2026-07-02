HUZUR EVİ BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN

Kocaeli valiliğinde Huzurevi protokolü imzalandı: imza töreni ile ilgili Kocaeli valiliğinin sosyal medya paylaşımı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Darıca Belediye Başkanlığı, Gebze Ticaret Odası, Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle yapılması planlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası inşası, devri, tefrişi ve işletilmesine ilişkin protokol, Vali İlhami Aktaş tarafından imzalandı.
Valilik Makamında gerçekleşen protokol imza törenine; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Turgut Altuntaş ve Dernek Başkan Yardımcıları; Halil Aydın, Halit Altıntaş, Eyüp Abdullahoğlu ve İsmail Kahraman katıldı.
Vali İlhami Aktaş, Darıca ilçemize ve bölge insanımıza hizmet edecek projenin hayata geçirilmesi için atılan bu adımdan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek hayırlı olsun dileklerini iletti ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Hayırsever Turgut Altuntaş tarafından ilk adımı atılan, Milli Emlak tarafından İl Müdürlüğü adına Darıca ilçesinde tahsis edilen arsa üzerine yapılacak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ilişkin proje süreci ve iş birliği detaylarını içeren protokol imzalandı.
Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. ( Kaynak Kocaeli valiliği resmi sosyal medya sayfaları )
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KOCAELİ GEBZE DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ AYFIBTILI HABER
Darıca'ya yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında Darıca'da yapılacak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı. 88 kişi kapasiteli merkezin üç yıl içerisinde tamamlanması hedeflenirken, protokolle inşa, devir, tefriş ve işletme süreçlerine ilişkin tüm görev ve sorumluluklar resmiyet kazandı.
PROTOKOL İMZALANDI
Kocaeli'de yaşlılara yönelik önemli bir sosyal hizmet yatırımının daha hayata geçirilmesi için ilk resmi adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında "Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası İnşası, Devri, Tefrişi ve İşletilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Temmuz 2026 tarihli protokol kapsamında Darıca'da inşa edilecek huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinin yapımından işletilmesine kadar tüm süreçler kurumların ortak çalışmasıyla yürütülecek.Seyahat Rehberleri ve Seyahat Günlükleri
88 KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK
İmzalanan protokolle Darıca'ya 88 kişi kapasiteli modern bir huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi kazandırılacak. Projede merkezin inşası, tamamlandıktan sonra ilgili kuruma devredilmesi, tefriş edilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı şekilde belirlendi.
Taraf kurumlar, merkezin planlanan sürede tamamlanarak hizmete açılması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için koordinasyon içerisinde çalışacak.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DA PROTOKOLDE YER ALDI
Protokolde yalnızca yapım süreci değil, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler de yer aldı. Buna göre yürütülecek faaliyetler sırasında elde edilecek bilgi, belge ve kişisel verilerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirler alınacak. Veri güvenliğinin ihlali halinde doğabilecek idari, mali ve hukuki sorumluluk ilgili tarafa ait olacak.
17 MADDELİK PROTOKOL
12 sayfa, 17 madde ve 2 ekten oluşan protokol altı nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Protokolün uygulanması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülecek.
AKTAŞ: "HUZUREVİ İHTİYACI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"
Protokol töreninde konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine duyulan ihtiyacın her geçen yıl arttığını belirterek, " Bugün yine Kocaeli'miz için önemli ve hayırlı bir hizmetin hayata geçirilmesine yönelik, uzun uğraşlar sonucunda tamamlanan çalışmaların protokole dökülmesi vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsan ömrünün uzaması ve aile yaşam şekillerinin değişmesiyle birlikte huzurevi ve yaşlı bakım evlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. İlimizde halen dört huzurevi hizmet veriyor. Yakın zamanda Dilovası ilçemizde 120 kişi kapasiteli huzurevinin de hizmete açılması için çalışmalar hızla sürüyor. Bugün imzaladığımız protokolle de ilimize 88 kişi kapasiteli yeni bir huzurevi daha kazandırılmış olacak." dedi.
Projeye katkı sunan tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür eden Aktaş, "Bu çalışmanın kıvılcımını yakan hayırsever derneğimize, belediyelerimize, Gebze Ticaret Odamıza, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah üç yıl içerisinde yaşlılarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı ikinci yuvalarını hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.
BÜYÜKAKIN: "BÖYLE BİR HİZMETİN PARÇASI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise projenin uzun süredir üzerinde çalışılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Hayırseverlerimizin katkılarıyla anne ve babalarının anısını yaşatacak çok anlamlı bir proje hayata geçiriliyor. Özellikle Darıca'mız için önemli bir ihtiyacı karşılayacak. İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte bu alandaki ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Başta Valiliğimiz ve hayırseverlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak böyle hayırlı bir hizmetin parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Huzurevimizin şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.Seyahat Rehberleri ve Seyahat Günlükleri
PROTOKOLE İMZA ATAN İSİMLER
Protokol, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın oluru ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Turgut Altuntaş tarafından imzalandı. Protokolle birlikte Darıca'da inşa edilecek huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinin yapım süreci resmen başlamış oldu.
HUZUR EVİ İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE GEBZE GAZETESİ BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAYINLANAN MAKALEM
https://www.gebzegazetesi.com/
İsmail Kahraman - Gebze Huzur Evi İçin Tarihi Adım Yaşlılarımıza sahip çıkmak, devlet ve millet olarak milli ve manevi görevimizdir. Yıllardır huzur evi mücadelesi veriyoruz. Gebze’ye huzur evi yaptırmak için yaşlılar haftasında tarihi bir adım atıldı. Gebze’ye huzur evi yaptırmak için devlet, millet iş birliği yapılan çalışmada 17 Mart 2021 tarihi bir milat. Huzur Evi Derneğinin ilk kongresi yapıldı. Kongre ile ilgili kişisel sosyal medya sayfamdan yaptığım paylaşımı sizlerin de bilgisine sunuyorum.Huzur Evi Derneği KongresiGebze Huzur Evi Yaptırma Derneği’nin kongresine katılarak, en değerli varlığımız yaşlılarımıza az da olsa vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.Korona vebasında en ağır darbe yiyen ve aylarca evden çıkamayan yaşlılarımız için merhum iş insanı hayırsever Muzaffer Altıntaş’ın öncülüğünde korona vebası salgını günlerinde kurulan dernek, kısa süre de birçok başarılı çalışma yaptı.Muzaffer Altıntaş’ın vefatından sonra hızlandırılan çalışmalarda, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz’un yakından ilgilendiği huzur evi için yer tahsisi yapıldı.Devlet, millet iş birliği ile yapılacak ve Kızılay Genel Merkezi’ninde destek olacağı 100 odalı huzur evi, korona vebası günlerinde büyük sıkıntı çeken yaşlılarımıza sahip çıkılmış olacak.Kongreyi Gebze Gazetesi Canlı YayınladıKocaeli Gebze Huzurevi Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Gebze Ticaret Odası’nda yapılan genel kurulda Gebze Kaymakamı Sayın Mustafa Güler ile Dernek Başkanı Nail Çiler’in yaptığı konuşmalar Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com tarafından canlı yayınlandı.Dernek Başkanı Nail Çiler'in konuşmasıhttps://fb.watch/
HUZUR EVİ BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN
KOCAELİ GEBZE DARICA HUZUR EVİ YAPTIRMA DERNEĞİ YÖNETİMİ OLARAK VALİLİKTE DÜZENEN PROTOKOLÜL İMZA TÖRENİNE KATILDIK.
Kocaeli valiliğinde Huzurevi protokolü imzalandı: imza töreni ile ilgili Kocaeli valiliğinin sosyal medya paylaşımı