HUZUR EVİ BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN

Kocaeli valiliğinde Huzurevi protokolü imzalandı: imza töreni ile ilgili Kocaeli valiliğinin sosyal medya paylaşımı



https://www.kocaeli.gov.tr/ darica-huzurevi-yasli-bakim- ve-rehabilitasyon-merkezi- hizmet-binasina-ait-protokol- imzalandi



https://x.com/kocaelivaliligi/ status/2072235379030184300?s= 20



https://www.instagram.com/p/ DaPliBxAA9b/



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Darıca Belediye Başkanlığı, Gebze Ticaret Odası, Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle yapılması planlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası inşası, devri, tefrişi ve işletilmesine ilişkin protokol, Vali İlhami Aktaş tarafından imzalandı.



Valilik Makamında gerçekleşen protokol imza törenine; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Turgut Altuntaş ve Dernek Başkan Yardımcıları; Halil Aydın, Halit Altıntaş, Eyüp Abdullahoğlu ve İsmail Kahraman katıldı.



Vali İlhami Aktaş, Darıca ilçemize ve bölge insanımıza hizmet edecek projenin hayata geçirilmesi için atılan bu adımdan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek hayırlı olsun dileklerini iletti ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Hayırsever Turgut Altuntaş tarafından ilk adımı atılan, Milli Emlak tarafından İl Müdürlüğü adına Darıca ilçesinde tahsis edilen arsa üzerine yapılacak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ilişkin proje süreci ve iş birliği detaylarını içeren protokol imzalandı.



Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. ( Kaynak Kocaeli valiliği resmi sosyal medya sayfaları )



İMZA TÖRENİ İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABER



https://www.facebook.com/ share/p/1BaAECJWof/?mibextid= wwXIfr



https://www.bizimyaka.com/ haber/28264457/huzurevi- protokolu-imzalandi-daricaya- yasli-bakim-ve-rehabilitasyon- merkezi-yapilacak



https://www.kocaelitv.com.tr/ daricaya-dev-huzurevi- protokol-imzalandi/amp



https://kocaeligundem.com/amp/ haber/28267786/darica- huzurevi-icin-imzalar-atildi- 80-kisilik-tesis-3-yilda- tamamlanacak



https://kocaeligundem.com/amp/ haber/28267786/darica- huzurevi-icin-imzalar-atildi- 80-kisilik-tesis-3-yilda- tamamlanacak



https://www.bugunkocaeli.com. tr/darica-huzurevi-icin- imzalar-atildi-baskan- buyukakin-sehrimiz-icin-ciddi- bir-ihtiyacti/amp



https://www.cagdaskocaeli.com. tr/amp/foto/28264388/daricada- huzurevi-projesi-icin-imzalar- atildi



https://kocaelikentgazetesi. com/sehir-icin-buyuk-adim- darica-huzurevi-icin-imzalar- atildi/



KOCAELİ GEBZE DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ AYFIBTILI HABER



Darıca'ya yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında Darıca'da yapılacak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı. 88 kişi kapasiteli merkezin üç yıl içerisinde tamamlanması hedeflenirken, protokolle inşa, devir, tefriş ve işletme süreçlerine ilişkin tüm görev ve sorumluluklar resmiyet kazandı.



PROTOKOL İMZALANDI



Kocaeli'de yaşlılara yönelik önemli bir sosyal hizmet yatırımının daha hayata geçirilmesi için ilk resmi adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında "Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası İnşası, Devri, Tefrişi ve İşletilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Temmuz 2026 tarihli protokol kapsamında Darıca'da inşa edilecek huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinin yapımından işletilmesine kadar tüm süreçler kurumların ortak çalışmasıyla yürütülecek.Seyahat Rehberleri ve Seyahat Günlükleri



88 KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK



İmzalanan protokolle Darıca'ya 88 kişi kapasiteli modern bir huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi kazandırılacak. Projede merkezin inşası, tamamlandıktan sonra ilgili kuruma devredilmesi, tefriş edilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı şekilde belirlendi.

Taraf kurumlar, merkezin planlanan sürede tamamlanarak hizmete açılması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için koordinasyon içerisinde çalışacak.



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DA PROTOKOLDE YER ALDI



Protokolde yalnızca yapım süreci değil, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler de yer aldı. Buna göre yürütülecek faaliyetler sırasında elde edilecek bilgi, belge ve kişisel verilerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirler alınacak. Veri güvenliğinin ihlali halinde doğabilecek idari, mali ve hukuki sorumluluk ilgili tarafa ait olacak.



17 MADDELİK PROTOKOL



12 sayfa, 17 madde ve 2 ekten oluşan protokol altı nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Protokolün uygulanması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülecek.



AKTAŞ: "HUZUREVİ İHTİYACI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"



Protokol töreninde konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine duyulan ihtiyacın her geçen yıl arttığını belirterek, " Bugün yine Kocaeli'miz için önemli ve hayırlı bir hizmetin hayata geçirilmesine yönelik, uzun uğraşlar sonucunda tamamlanan çalışmaların protokole dökülmesi vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsan ömrünün uzaması ve aile yaşam şekillerinin değişmesiyle birlikte huzurevi ve yaşlı bakım evlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. İlimizde halen dört huzurevi hizmet veriyor. Yakın zamanda Dilovası ilçemizde 120 kişi kapasiteli huzurevinin de hizmete açılması için çalışmalar hızla sürüyor. Bugün imzaladığımız protokolle de ilimize 88 kişi kapasiteli yeni bir huzurevi daha kazandırılmış olacak." dedi.



Projeye katkı sunan tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür eden Aktaş, "Bu çalışmanın kıvılcımını yakan hayırsever derneğimize, belediyelerimize, Gebze Ticaret Odamıza, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah üç yıl içerisinde yaşlılarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı ikinci yuvalarını hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.



BÜYÜKAKIN: "BÖYLE BİR HİZMETİN PARÇASI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise projenin uzun süredir üzerinde çalışılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Hayırseverlerimizin katkılarıyla anne ve babalarının anısını yaşatacak çok anlamlı bir proje hayata geçiriliyor. Özellikle Darıca'mız için önemli bir ihtiyacı karşılayacak. İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte bu alandaki ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Başta Valiliğimiz ve hayırseverlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak böyle hayırlı bir hizmetin parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Huzurevimizin şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.Seyahat Rehberleri ve Seyahat Günlükleri



PROTOKOLE İMZA ATAN İSİMLER



Protokol, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın oluru ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Gebze Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Turgut Altuntaş tarafından imzalandı. Protokolle birlikte Darıca'da inşa edilecek huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinin yapım süreci resmen başlamış oldu.







HUZUR EVİ İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE GEBZE GAZETESİ BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAYINLANAN MAKALEM



https://www.gebzegazetesi.com/ gebze-huzur-evi-icin-tarihi- adim-makale,4499.html



İsmail Kahraman - Gebze Huzur Evi İçin Tarihi Adım Yaşlılarımıza sahip çıkmak, devlet ve millet olarak milli ve manevi görevimizdir. Yıllardır huzur evi mücadelesi veriyoruz. Gebze’ye huzur evi yaptırmak için yaşlılar haftasında tarihi bir adım atıldı. Gebze’ye huzur evi yaptırmak için devlet, millet iş birliği yapılan çalışmada 17 Mart 2021 tarihi bir milat. Huzur Evi Derneğinin ilk kongresi yapıldı. Kongre ile ilgili kişisel sosyal medya sayfamdan yaptığım paylaşımı sizlerin de bilgisine sunuyorum.Huzur Evi Derneği KongresiGebze Huzur Evi Yaptırma Derneği’nin kongresine katılarak, en değerli varlığımız yaşlılarımıza az da olsa vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.Korona vebasında en ağır darbe yiyen ve aylarca evden çıkamayan yaşlılarımız için merhum iş insanı hayırsever Muzaffer Altıntaş’ın öncülüğünde korona vebası salgını günlerinde kurulan dernek, kısa süre de birçok başarılı çalışma yaptı.Muzaffer Altıntaş’ın vefatından sonra hızlandırılan çalışmalarda, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz’un yakından ilgilendiği huzur evi için yer tahsisi yapıldı.Devlet, millet iş birliği ile yapılacak ve Kızılay Genel Merkezi’ninde destek olacağı 100 odalı huzur evi, korona vebası günlerinde büyük sıkıntı çeken yaşlılarımıza sahip çıkılmış olacak.Kongreyi Gebze Gazetesi Canlı YayınladıKocaeli Gebze Huzurevi Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Gebze Ticaret Odası’nda yapılan genel kurulda Gebze Kaymakamı Sayın Mustafa Güler ile Dernek Başkanı Nail Çiler’in yaptığı konuşmalar Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com tarafından canlı yayınlandı.Dernek Başkanı Nail Çiler'in konuşmasıhttps://fb.watch/ 4iy19ByAYa/Gebze Kaymakamı Mustafa Güler in konuşmasıhttps://fb.watch/ 4iycLsvqJW/***Huzur evi ve yaşlılarla ilgili yazdığım makaleDaha önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım “Yaşlılar ve Huzur evleri “başlıklı yazımı sizlerle paylaşıyorum.Yaşlılar ve Huzur EviHiç düşündünüz mü yaşlandığımızda ne yapacağız, huzur evleri ve Darülaceze’ye kaç kez gittik, bu bayram kaç yaşlıyı ziyaret edip hayır duasını aldık?Abdülhamit Han tarafından yıllar önce yapılan aciz ve yaşlılar yurdu anlamına gelen Darülaceze’de Devri Alem Belgesel Programı olarak belgesel çekmiştim. Yaşlıların hali ve sitemleri beni çok duygulandırmıştı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Kayışdağı’na çok büyük bir huzur evi yapıldı.Huzur evinde konuştuğunuz yaşlılar Erdoğan’a dua ediyor…Kültürümüzde yaşlılara ak sakallı, ak koca, ata denir. Onlar çok önemli ve kıymetlidir. Dünya ülkelerini gezdiğimde, yaşlılarla ilgili neler yapıldığını araştırıyorum. Birçok ülke yaşlılarına büyük değer verip, onların deneyiminden yararlanıyorlar. Kültür etkinlikleri ile hoş vakit geçiriyorlar, çok güzel huzur evleri kuruyorlar. Darıca'da yıllar önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptırdığı huzur evini koruyamadık, deprem bahanesi ile yıkıldı. Yeri ranta kurban gidiyor, huzur evi yeri üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.ESKİHİSAR’DA HUZUR EVİ YAPILACAKTIEskihisar sırtlarında imar planında huzur evi için ayrılan on bin dönümlük alan, oldu bitti ile imar değişikliği yapılarak farklı bir amaç için kullanılacak. Ranta kurban gidecek hiçbir tepki ve şikayet yok.Sosyal hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, huzur evinin yatırım bütçesinin çıktığını, inşaatın başlayacağını bile açıklamış, bizde bunu o zaman www.gebzegazetesi.com da yayınlamıştık.Gebze kamuoyu ve siyasetçileri başta olmak üzere huzur evi yerinin ranta kurban gitmemesi için harekete geçmeli ve on bin dönümlük huzur evi yerinin korunması ve yaşlılarımıza bu yerin çok görülmemesi için mücadele ederek yaşlılara ve huzur evlerine büyük önem veren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a başvurmalıdır.Unutmayalım ki hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılarına önem vermeyen toplumların geleceği olmaz. Yaşlılar bizden vefa bekliyor, yaşlıların bilgilerinden yararlanmak için çalışmalar yapılmalı onları koruyup kollamalıyız.Yaşlıları ve huzur evlerini ziyaret etmeli, hayır dualarını almalıyız.Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere, belediye başkanları yaşlıların huzurlu vakit geçireceği, yaşlılar hobi köyleri kurmalı, hayır dualarını almalı. Huzur evi yeri üzerinde rant planı yapanları tarih affetmeyecektir.YAŞLILARIMIZ İÇİN NE YAPIYORUZ?Acı ama gerçek, yaşlı insanlarımız sahipsiz. Onlar bizim babalarımız, analarımız, dedelerimiz ve büyüklerimizdir. Bir zamanlar onlar güçlü ve kuvvetli olarak bizler için fedakarlık göstermişlerdi… Bugünün yaşlıları ailesi, çocukları ve ülkesi için canlarını dişine takan büyüklerimizdi. Onlar şimdi yaşlandığı için adeta bir kenara atıldılar… Unutmayalım ki bir gün bizde yaşlanacağız. Yaşlılarımız için yapacağımız birçok şey var. Yaşlılara vefa ve sevgiyi en çok hak edenler. Elimizi vicdanımıza koyup, düşünmeliyiz bugün yaşlılarımız için ne yapıyoruz?Çağımızın en büyük tehlikesi yaşlı insanlara sahip çıkılamaması. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı ve yaşlılara sahip çıkılmaması yüzünden, yaşlılar büyük sıkıntı ve mağduriyet içinde hayatlarını geçirdikleri acı bir gerçek. Türkiye’de de nüfus hızla yaşlanıyor.BİZDE YAŞLANACAĞIZYaşlılık, ilgiye, şefkate ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Yaşlılık, hayatımızın çok önemli bir noktası. Bugün aklımızın ucundan geçmese de bir gün bizlerde yaşlanacağız. Elimiz ayağımız tutmayacak. Gözlerimizin feri azalacak. Belimiz kamburlaşacak. Şöyle geriye doğru oturup, başımızı iki elimizin arasına alıp yaşlılarımıza ne kadar sahip çıktığımızın muhasebesini yapalım. Yaşlılarımıza karşı gerekli ilgiyi gösterip göstermediğimizi kendi kedimize sorup öz eleştiri yapalım.YAŞLILARIMIZ ÇOK ÖNEMLİAslında yaşlılar çok önemli ve değerli varlıklarımızdır. Dün ile bugün arasında köprü, kuran kültürümüzü ve değerlerimizi yeni nesillere aktaran en değerli varlıklarımızın başında yaşlılar gelmekte. Yaşlıların huzurlu yaşamaları için ciddi çalışmalar içine girmeliyiz. Yaşlılarımızın bölgemiz içinde bulunduğu en büyük eksikliklerin başında huzur evleri geliyor. Önümüzdeki dönem içerisinde inşallah bu eksiklik giderilir. Bu konuda yetkisi olan herkesi göreve davet ediyoruz. Yazımı Atatürk’ün yaşlılar ile ilgili olarak söylediği sözle tamamlamak istiyorum. Unutmadan, yaşlıların huzurlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapmalıyız. Unutmayalım ki bir gün bizde yaşlanacağız. Elimiz titreyecek… Dizimizin gücü zayıflayacak… Gözümüzün feri sönecek…. Belimiz bükülecek… Ağrılar ve sızılarımız artacak… Dert ve kederlerimizle baş başa kalacağız… Sevdiklerimiz yüzümüze bakmayacak… Servetimizi bile yemekten aciz olacağız…Yaşlanmadan yaşlılara sahip çıkalım… (Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com )