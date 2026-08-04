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Başiskele’de türküler eşliğinde aile buluşması

Başiskele’de öğrenciler, eğitmenler ve veliler sahilde düzenlenen aile pikniğinde bir araya geldi. Şarkı ve türkülerin eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler perfor

Başiskele'de türküler eşliğinde aile buluşması

04 Ağustos 2026 Salı 19:36

Başiskele Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Neşet Ertaş Müzik Okulu’nun öğrencileri, eğitmenleri ve aileleri Başiskele Sahili’nde düzenlenen aile pikniğinde buluştu. Doğayla iç içe ve neşeli atmosferde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Samimi havada geçen buluşmada, müzik okulu eğitmeni Fırat Nadir Bilgin ve her yaştan öğrencileri, enstrümanlar eşliğinde birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirdi. Sahil kenarındaki yeşil alanda kurulan müzik köşesi, katılımcıların ve vatandaşların büyük beğenisini topladı.

"Hep birlikte unutulmayacak hatıralar biriktirdik"
Etkinliğe katılarak öğrencilerin ve ailelerin mutluluğuna ortak olan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özlü, "Neşet Ertaş Müzik Okulu öğrenci ve velilerimizle, Başiskele Sahili Genc-i Âlâ Kafe’mizin bahçesinde düzenlenen aile pikniğinde bir araya geldik. Öğrencilerimiz ve kıymetli aileleriyle güzel bir günü paylaştık. Şarkılar ve türküler eşliğinde keyifli vakit geçirerek, hep birlikte unutulmayacak hatıralar biriktirdik. Başiskele’de geleceğimizin hazinesi çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimde, teknolojide ve sporda olduğu gibi sanatta da gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu güzel etkinliğe katılım sağlayan tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyor, evlatlarımızın sanat yolculuğunda başarılar diliyorum" dedi.

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