Bugünün seyircileri, yarının minder kahramanları

Bu organizasyonlardan biri olan Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, yalnızca sporcuları değil aileleri ve çocukları da aynı çatı altında buluşturdu.

“ULUSLARARASI SPORCULARI İZLEYEREK ÖĞRENİYORUZ”

31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, çocuklara dünya çapındaki güreşçileri

yakından izleme fırsatı sundu. Kağıtspor’da minder güreşi yapan 11 yaşındaki Eymen Kemal Engin, organizasyonda farklı ülkelerden gelen sporcuları izlemenin kendisi için büyük bir deneyim olduğunu belirterek, “Her ülke bayrağını görmek hoşuma gitti. Uluslararası

sporcuları izliyor, tekniklerini öğreniyorum. Ben de gelecekte orada olacağım” dedi.

ŞAMPİYONLAR ÇOCUKLARA İLHAM OLDU

Turnuvada yalnızca müsabakalar değil, Türk güreşinin efsane isimleriyle buluşmalar da çocukların unutamayacağı anlara dönüştü. 12 yaşındaki Altay Mert, “Rıza Kayaalp gibi büyük isimleri görmek için geldim. Onları

takdir ediyoruz. Şaban Donat ve Taha Akgül ile fotoğraf çektirdik, çok mutlu olduk” dedi.10 yaşındaki Ali Asaf Duman da sporcuların hem hareketlerinden hem de disiplinlerinden etkilendiğini belirterek, onları örnek aldığını söyledi.

“ÇOCUKLAR DÜNYA SPORCULARINI YAKINDAN GÖRÜYOR”

Veliler de organizasyonun çocuklar için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Aziz Duman isimli vatandaş, “Böyle organizasyonların ayağımızın dibinde olması çocukların daha iyi sporcuları ve teknikleri görmesini

sağlıyor. Bu sayede çocuklarımız görerek ve hissederek kökten yetişiyor” ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki Ergün Kalkan ise Kocaeli’nin spor yatırımlarına dikkat çekerek, “Çok şanslıyız. Dünyanın en iyi sporcularını burada görebiliyoruz. Çocuklarımız onları

izleyerek gelecekte nasıl sporcu olunacağını görüyor. Büyükşehir Belediyesi çocukların spor alanında yetişmesi konusunda çok önemli işler yapıyor. Başta Tahir Başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

TURNUVAYA ÇEVRE İLLERDEN BÜYÜK İLGİ

Turnuvanın Kocaeli dışından da ilgi gördüğü organizasyona ailesiyle birlikte Düzce’den gelen İsmail Mert, Ormanya’da kamp yaparken organizasyonu sosyal medyada gördüklerini söyledi. “Bu büyük sporcular çocuklarımız

tarafından tanınsın istedik" diyen Mert, Türk sporuna hizmet etmiş isimleri yakından görmenin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

AİLELERDEN TURNUVAYA TAM NOT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte düzenlediği ulusal ve uluslararası ölçekteki organizasyonlar sayesinde çocuklar, önce tribünlerden izleyerek sporla tanışıyor, ardından minderlerde mücadele ederek yetişme

fırsatı buluyor. Turnuvayı izlemeye gelen ailelerden Merve Ateş, 3 yaşındaki oğlunun ileride güreşle ilgilenmesini istediğini belirterek, organizasyonun çocuğunun ilgisini çektiğini söyledi. Cihan Ateş ise Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından

haberdar oldukları organizasyona çocuğunun jimnastik antrenmanının ardından geldiklerini belirterek, dünya çapındaki sporcuları yakından izlemenin önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

SPOR KENTİ KOCAELİ GELECEĞE İLHAM OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası organizasyon, yalnızca madalya mücadelesine sahne olmadı. Çocuklar dünya çapındaki sporcuları ve Türk güreşinin efsane isimlerini yakından görme fırsatı

bulurken, aileler de bu heyecanlı atmosferde çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı. Bu kentte çocuklar, doğdukları andan itibaren farklı branşlarda düzenlenen organizasyonlarla dünyanın en başarılı sporcularını izleyerek ilham alıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin

Kağıtspor Kulübü'nde güçlü altyapı ve modern imkânlarla yetişerek geleceğin milli sporcuları arasında yer alıyor ve Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.

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