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Başkan Büyükgöz, Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehrin önemli yaşam alanlarından biri olan Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nı ziyaret ederek hafta sonunu bura

Başkan Büyükgöz, Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

03 Ağustos 2026 Pazartesi 12:44

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehrin önemli yaşam alanlarından biri olan Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nı ziyaret ederek hafta sonunu burada geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Parkta aileler, gençler ve çocuklarla sohbet eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek onların görüşlerini aldı.

Başkan Büyükgöz, park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlarla selamlaşırken çocuklarla da
yakından ilgilendi. Yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri haline gelen Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nda vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Büyükgöz, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Vatandaşların Taleplerini Yerinde Dinledi
Ziyareti sırasında vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerini
dinleyen Başkan Büyükgöz, devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
Mahallelerde yürütülen üstyapı yatırımlarından sosyal ve kültürel projelere
kadar birçok konuda vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Büyükgöz,
belediyecilik anlayışlarının merkezinde her zaman insanın yer aldığını ifade etti.

Vatandaşlarla
kurdukları güçlü iletişimin hizmet kalitesini artırdığını belirten Başkan
Büyükgöz, her fırsatta sahada olmaya ve hemşehrileriyle buluşmaya devam
ettiklerini söyledi.
"Şehrimizi Birlikte Güzelleştiriyoruz"
Ziyaretine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,
"Hemşehrilerimizle aynı ortamı paylaşmak, onların görüş ve önerilerini
doğrudan dinlemek bizim için son derece kıymetli. Vatandaşlarımızın
beklentilerini dikkate alıyor, ortak akıl anlayışıyla hareket ediyoruz.
Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı da ailelerimizin huzurla vakit
geçirdiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı, doğayla iç içe önemli yaşam
alanlarımızdan biri. Bu alanların daha da güzelleşmesi ve vatandaşlarımızın
yaşam kalitesinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini
kullandı.
Vatandaş,
Memnuniyetini Dile Getirdi
Vatandaşlar
da Başkan Büyükgöz'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek,
kendileriyle yakından ilgilenmesi ve taleplerini dinlemesinden dolayı teşekkür
etti. Gebze Belediyesi, vatandaşlarla gönül bağını güçlendiren buluşmalarını ve
şehrin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye
devam ediyor.

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