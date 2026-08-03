Başkan Büyükgöz, Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehrin önemli yaşam alanlarından biri olan Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nı ziyaret ederek hafta sonunu burada geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Parkta aileler, gençler ve çocuklarla sohbet eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek onların görüşlerini aldı.

Başkan Büyükgöz, park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlarla selamlaşırken çocuklarla da

yakından ilgilendi. Yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri haline gelen Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı'nda vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Büyükgöz, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Vatandaşların Taleplerini Yerinde Dinledi

Ziyareti sırasında vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerini

dinleyen Başkan Büyükgöz, devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Mahallelerde yürütülen üstyapı yatırımlarından sosyal ve kültürel projelere

kadar birçok konuda vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Büyükgöz,

belediyecilik anlayışlarının merkezinde her zaman insanın yer aldığını ifade etti.

Vatandaşlarla

kurdukları güçlü iletişimin hizmet kalitesini artırdığını belirten Başkan

Büyükgöz, her fırsatta sahada olmaya ve hemşehrileriyle buluşmaya devam

ettiklerini söyledi.

"Şehrimizi Birlikte Güzelleştiriyoruz"

Ziyaretine

ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,

"Hemşehrilerimizle aynı ortamı paylaşmak, onların görüş ve önerilerini

doğrudan dinlemek bizim için son derece kıymetli. Vatandaşlarımızın

beklentilerini dikkate alıyor, ortak akıl anlayışıyla hareket ediyoruz.

Eskihisar Millet Bahçesi ve Botanik Parkı da ailelerimizin huzurla vakit

geçirdiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı, doğayla iç içe önemli yaşam

alanlarımızdan biri. Bu alanların daha da güzelleşmesi ve vatandaşlarımızın

yaşam kalitesinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini

kullandı.

Vatandaş,

Memnuniyetini Dile Getirdi

Vatandaşlar

da Başkan Büyükgöz'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek,

kendileriyle yakından ilgilenmesi ve taleplerini dinlemesinden dolayı teşekkür

etti. Gebze Belediyesi, vatandaşlarla gönül bağını güçlendiren buluşmalarını ve

şehrin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye

devam ediyor.