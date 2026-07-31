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Başkan Büyükgöz Gebzespor'un Bolu Kampında

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gebzespor'u kamp yaptığı tesiste ziyaret etti. Ziyarette Gebzespor Kulüp Başk

Başkan Büyükgöz Gebzespor'un Bolu Kampında

31 Temmuz 2026 Cuma 11:41

Takımla Bir Araya Geldi
Yeni sezonöncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren mor-beyazlı ekiple bir araya gelen
Başkan Büyükgöz, antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle sohbet
ederek yeni sezon için başarı dileklerini iletti. Kamp ortamını da yakından inceleyen Büyükgöz, takımın ortaya koyduğu çalışma temposundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Birlik ve İnanç Başarıyı Getirecek"
Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, hazırlık kampında gördüğü
birlik ve beraberlik tablosunun kendilerini umutlandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gebzespor'umuzun kampını ziyaret ederek
futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimizle bir araya geldik. Hazırlık kampında gördüğümüz birlik, inanç ve özveri; Gebzespor'umuzun hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğinin en güçlü göstergesiydi. İnşallah bu emeklerin
karşılığını başarılı bir sezonla taçlandıracağız."

"Her Zaman Gebzespor'umuzun Yanındayız"
Gebzespor'un şehrin en önemli ortak değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, "Şehrimizin ortak değeri Gebzespor'umuza yeni sezonda gönülden başarılar diliyor; tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize sakatlığın yaşanmadığı hayırlı
bir sezon temenni ediyorum. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Kulüp Başkanımız
Yusuf Öztürk'e, değerli yönetimimize ve her şartta takımının yanında olan büyük Gebzespor taraftarına teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Gebzespor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Moral ve motivasyonun ön planda olduğu ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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