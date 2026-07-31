Başkan Büyükgöz Gebzespor'un Bolu Kampında

Takımla Bir Araya Geldi

Yeni sezonöncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren mor-beyazlı ekiple bir araya gelen

Başkan Büyükgöz, antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle sohbet

ederek yeni sezon için başarı dileklerini iletti. Kamp ortamını da yakından inceleyen Büyükgöz, takımın ortaya koyduğu çalışma temposundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Birlik ve İnanç Başarıyı Getirecek"

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, hazırlık kampında gördüğü

birlik ve beraberlik tablosunun kendilerini umutlandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gebzespor'umuzun kampını ziyaret ederek

futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimizle bir araya geldik. Hazırlık kampında gördüğümüz birlik, inanç ve özveri; Gebzespor'umuzun hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğinin en güçlü göstergesiydi. İnşallah bu emeklerin

karşılığını başarılı bir sezonla taçlandıracağız."

"Her Zaman Gebzespor'umuzun Yanındayız"

Gebzespor'un şehrin en önemli ortak değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, "Şehrimizin ortak değeri Gebzespor'umuza yeni sezonda gönülden başarılar diliyor; tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize sakatlığın yaşanmadığı hayırlı

bir sezon temenni ediyorum. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Kulüp Başkanımız

Yusuf Öztürk'e, değerli yönetimimize ve her şartta takımının yanında olan büyük Gebzespor taraftarına teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Gebzespor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Moral ve motivasyonun ön planda olduğu ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.