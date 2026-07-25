Büyükşehir’le kırsalda yangına karşı güçlü hazırlık

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından

yürütülen “Köy Tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik” projesi kapsamında eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor.

YANGINA KARŞI BİLİNÇLİ VE HIZLI MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Köy Tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik” projesi kapsamında Körfez ilçesine bağlı Kutluca ve Alihocalar mahallelerinde düzenlenen eğitimlerde

vatandaşlara yangınların çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Uygulamalı eğitimlerde köy tankerlerinin kullanımı da gösterilerek, profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar yapılabilecek ilk müdahaleler detaylı

şekilde aktarıldı.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YAYGINLAŞIYOR

Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, verilen eğitimlerle vatandaşların afetlere karşı daha

hazırlıklı hale gelmesini hedefliyor.

Proje sayesinde mahallelerde yangın güvenliği bilinci artarken, gönüllü itfaiyecilik kültürü de her geçen gün yaygınlaşıyor.

KIRSALDA DAYANIŞMA VE GÜVENLİK AĞI

Köy Tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik projesi ile kırsalda güçlü bir dayanışma ağı kuruluyor. Eğitimlerle bilinçlenen vatandaşlar, köy tankerleri sayesinde olası yangınlara

hızlı ve etkili şekilde müdahale edebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu çalışmalar sayesinde kırsal mahallelerde yaşayan

vatandaşlar, yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale geliyor.

Haber Galerisi