Anne Şehir’de ‘Pop Gecesi’

AİLEYİ MERKEZE ALAN ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aileyi merkeze alan çalışmaları, vatandaşların gönlünde karşılık bulmaya devam ediyor. “Anne Şehir’de Yaz Akşamları” etkinlikleri, günün yorgunluğunu geride bırakan aileleri serin yaz akşamlarında bir araya getirirken, anne, baba ve çocukların aynı mutlulukta buluştuğu sıcak bir atmosfer sunuyor. Müzikle duygularını tazeleyen aileler kendilerini yeniden keşfederken, çocuklar ise onlar için özenle hazırlanan oyun alanlarında neşeyle

koşturmanın tadını çıkarıyor.

AİLELER MÜZİĞİN ETRAFINDA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi’nin aileleri sosyal yaşamın içinde buluşturan etkinlikleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Anne Şehir Yaşam Merkezi’nin eşsiz atmosferinde düzenlenen Pop Gecesi’nde vatandaşlar sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Günlük yaşamın yoğun temposuna kısa bir mola veren aileler, birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken müzik ve eğlence dolu anlarla yaz akşamının tadını çıkardı.

YAZ AKŞAMLARI KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Aslıhan Candan, Büyükşehir Belediyesi’nin ailelere yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ailelerin düşünülmesi ayrı bir güzellik. Kadınlara verilen değerin belediyemiz tarafından göz ardı edilmemesi

çok kıymetli. Bu akşam eski günlere gitmek çok güzel oldu” dedi. İlk kez Anne Şehir’de Yaz Akşamları etkinliğine katıldığını belirten Sevgi Özdemir ise, “90’ları çok severim, gençliğimi hatırlatıyor. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. İlk kez katılıyorum

ve ruhum sanki yeniden canlandı. Büyükşehir Belediyemize bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR EĞLENCENİN MERKEZİNDEYDİ

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar için hazırlanan güvenli oyun alanı, minik misafirlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Bubble Show gösterisiyle renklenen gecede çocuklar köpük baloncukların peşinde koşarak doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi

tarafından katılımcılara çeşitli ikramlar da sunulurken, aileler ve çocuklar unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi.

YAZ AKŞAMLARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturan “Anne Şehir’de Yaz Akşamları” etkinlikleri yaz boyunca devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını müzik ve eğlenceyle renklendiren etkinliklere tüm vatandaşları

davet ediyor.