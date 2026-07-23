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Yeni bilgi evi ve aile sağlığı merkezinin kaba inşaatında sona doğru

Özgürlük Mahallesi’nde artan ihtiyaç ve mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda ilçeye kazandırılan ve yapımı hızla devam eden, yeni bilgi evi ve aile s

Yeni bilgi evi ve aile sağlığı merkezinin kaba inşaatında sona doğru

23 Temmuz 2026 Perşembe 19:00

‘Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız
geleceğimiz’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda ilçeye birçok
proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye
kazandırdığı, geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve yapımına hızla devam
edilen yeni bilgi evi aile sağlığı merkezinde çalışmalar sürüyor. Özgürlük
Mahallesi’nde artan ihtiyaç kapsamında projelendirilen ve bu bağlamda yapımına
hızla başlanan projenin kaba inşaat aşamasında sona doğru gelindi. Özgürlük
Mahallesi’nde bulunan Behram Çobanoğlu Parkı’nda inşaatı devam eden projede,
kaba inşaat aşaması kapsamında son katın döşeme kalıp imalatları
gerçekleştiriliyor.

SON KAT DÖŞEME KALIP İMALATI SÜRÜYOR
2. bodrum kat, 1. bodrum kat, zemin kat
ve 1. kat beton imalatları tamamlanan projede, ikinci kat döşeme beton kalıp imalatları
da tamamlandıktan sonra serilecek betonun ardından kaba inşaat sona erecek. Son
katın döşeme kalıp imalatları gerçekleştirilen projenin en kısa sürede
tamamlanıp, Özgürlük Mahallesi ve tüm ilçe sakinlerinin kullanımına açılması
hedefleniyor.

BİRÇOK FONKSİYONU İÇERİYOR
Behram Çobanoğlu Parkı’nda yükselen
proje kapsamında Kocaeli’nin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan
Özgürlük Mahallesi’ne artan ihtiyaç doğrultusunda yeni bir sağlık ocağı, bilgi
evi, kütüphane ve kadınlar için spor salonu kazandırılmış olacak.

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