Yeni bilgi evi ve aile sağlığı merkezinin kaba inşaatında sona doğru

Özgürlük Mahallesi’nde artan ihtiyaç ve mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda ilçeye kazandırılan ve yapımı hızla devam eden, yeni bilgi evi ve aile s

‘Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız

geleceğimiz’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda ilçeye birçok

proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye

kazandırdığı, geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve yapımına hızla devam

edilen yeni bilgi evi aile sağlığı merkezinde çalışmalar sürüyor. Özgürlük

Mahallesi’nde artan ihtiyaç kapsamında projelendirilen ve bu bağlamda yapımına

hızla başlanan projenin kaba inşaat aşamasında sona doğru gelindi. Özgürlük

Mahallesi’nde bulunan Behram Çobanoğlu Parkı’nda inşaatı devam eden projede,

kaba inşaat aşaması kapsamında son katın döşeme kalıp imalatları

gerçekleştiriliyor.

SON KAT DÖŞEME KALIP İMALATI SÜRÜYOR

2. bodrum kat, 1. bodrum kat, zemin kat

ve 1. kat beton imalatları tamamlanan projede, ikinci kat döşeme beton kalıp imalatları

da tamamlandıktan sonra serilecek betonun ardından kaba inşaat sona erecek. Son

katın döşeme kalıp imalatları gerçekleştirilen projenin en kısa sürede

tamamlanıp, Özgürlük Mahallesi ve tüm ilçe sakinlerinin kullanımına açılması

hedefleniyor.

BİRÇOK FONKSİYONU İÇERİYOR

Behram Çobanoğlu Parkı’nda yükselen

proje kapsamında Kocaeli’nin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan

Özgürlük Mahallesi’ne artan ihtiyaç doğrultusunda yeni bir sağlık ocağı, bilgi

evi, kütüphane ve kadınlar için spor salonu kazandırılmış olacak.